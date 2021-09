Pilar García Muñiz: "¿Cómo se puede pedir la libertad de un asesino como Parot?"

Audio

No es solo que te ocupen tu casa, que ya es flagrante. La impotencia de ver que en tu propiedad han dado una patada a la puerta, se han metido de manera ilegal y no puedes echarlos. Además, esos okupas te están amenazando a ti y a tu familia.

Esto es lo que están viviendo algunos vecinos del barrio de Os Mallos de A Coruña. Un barrio que denuncian está tomado por los okupas. Fíjate cómo está Alberto. Y, como él, tantos vecinos que viven con miedo porque han aumentado los índices de delincuencia, robos, los tirones de bolsos, la venta y consumo de drogas... Mañana se van a manifestar para pedir seguridad y soluciones a este problema, el de la ocupación. Pero es que mañana se van a concentrar también frente al Congreso otro grupo de afectados por este problema que sigue aumentado en nuestro país. Desde 2016, la okupación ha aumentado un 40,9%. Solo el año pasado se produjeron casi 3 ocupaciones cada día ni la pandemia ha frenado este problema.

Pero hoy, además, tenemos que hablar de lo que ha pasado con la marcha convocada en Mondragón para pedir la libertad de Henri Parot, el etarra condenado a 4.000 años de cárcel por 39 asesinatos, entre ellos el de 5 niños en la casa cuartel de Zaragoza. 39 asesinatos, aunque se cree que puede estar implicado en decenas más.

Era el homenaje de la vergüenza porque... ¿Cómo se puede pedir la libertad de un sanguinario, de un asesino como es este individuo? ¿Cómo el gobierno central y el del País Vasco no han hecho nada por impedirlo? ¿Esto significa que se puede rendir homenaje también a partir de ahora a cualquier asesino o a un violador?

Las víctimas del terrorismo han sido las que han llevado este asunto los tribunales porque se les revolvían las entrañas. Pero, para su sorpresa, la Audiencia Nacional ha rechazado la prohibición de la marcha porque no la considera enaltecimiento del terrorismo. En el auto explican que el delito no se ha producido. Es decir, que no se puede probar que haya enaltecimiento en un acto que todavía no se ha celebrado.

Al final el colectivo de apoyo a los presos de ETA, SARE, ha decidido suspender la marcha para evitar, dicen, escenarios de confrontación. Denuncian que se ha intentado criminalizar la movilización tras la oleada de críticas que han recibido, especialmente desde, lógicamente, las asociaciones de víctimas. Suspenden la marcha, pero sí realizarán actos alternativos en varios del País Vasco y Navarra. Si de verdad nos importa la dignidad de las víctimas, los jueces de los gobiernos central y vasco ya saben donde mirar.