Pilar García Muñiz: “La firma de hipotecas ha caído un 2% en un año por la subida de los tipos”

Era algo previsible lo que hoy han confirmado los datos del INE. La firma de hipotecas ha caído un 2% en un año y más de un 4% de un mes para otro. Entre enero y febrero el periodo que mide estos datos del INE.





No hace falta ser un experto en economía para saber que detrás del frenazo en la compraventa de casas está el incremento de los tipos de interés, la subida del Euribor. Ha cogido fuerza la idea de que no es el mejor momento para meterse a comprar una vivienda. El interés medio al que se han concedido las hipotecas en Febrero fue del 2,9%. Un interés que no veíamos tan alto desde hace 6 años, desde mayo de 2017. Esto quiere decir que la letra de la hipoteca se ha encarecido unos 300 euros al mes. Los españoles que se han lanzado a comprar una casa de media piden 143 Mil euros que pretenden pagar en un plazo de 23 años. Esto es solo una media, porque dependiendo de cada municipio ya sabemos que las cifras y los años pueden variar bastante.





Aún así, estos datos nos dejan algunas claves para ver claramente cómo el mercado inmobiliario se mueve al son del Euribor. En febrero, el 65% fueron a tipo fijo porque la gente sigue buscando esa seguridad de una letra que no le varíe. No queremos sorpresas. Es una mayoría, pero es bastante menos que el pico máximo que se alcanzó el pasado mes de julio. Entonces las hipotecas a tipo fijo superaban el 75% y ahora son 10 puntos menos. Esto puede indicar varias cosas: por una lado que ya no hay tanto miedo a los vaivenes con los tipos de interés como había hace un año, y por otro, que hay gente que confía en que la situación mejore pronto, que el Euribor vuelva a bajar y la letra que hemos firmado sea bastante más asequible a no mucho tardar. Aquí juega un papel fundamental el hecho de que las entidades financieras, a la hora de conceder estos préstamos para la vivienda, han comenzado a encarecer las hipotecas fijas y a hacer más atractivas las variables.





Todas estas cifras no hacen más que reflejar un aspecto vital para cualquiera de nosotros, la vivienda. Quiero decir que por muy alejados que nos parezcan los porcentajes y los cálculos, ésta es de las cosas que más nos afectan en la economía diaria, de cualquiera.