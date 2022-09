Pilar García Muñiz: "Baja el IVA del gas. También se limitó el de la luz y se quedó en un suspiro"

El próximo 1 de octubre entrará en vigor la rebaja del IVA del Gas, que pasa del 21 al 5%. Acaba de aprobarlo el Consejo de Ministros. En principio estará vigente hasta el 31 de diciembre aunque viendo como evoluciona la situación con el gas en Europa, con la guerra de Ucrania como telón de fondo, me temo que la medida tendrá que prolongarse en pleno invierno. Es probable que España no tenga problemas de suministro pero NO vamos a poder escapar de los altos precios que se marcan en los mercados internacionales...

Se calcula que en nuestro país unos 8 millones de personas utilizan gas Natural como suministro. Hay dos tipos de facturas, la de los clientes que usan el gas solo para calentar el agua y aquellos que también lo usan para la cocina o la calefacción. Entre unos y otros, el ahorro mensual que supone la rebaja del IVA se va a mover (más o menos) entre los 11 y los 23 euros, según las asociaciones de usuarios.

Hablamos de una media dificil de calcular porque el gasto en los hogares es muy diferente. No gasta lo mismo un piso de 3 habitaciones con una familia de 4 miembros que un apartamento de un sólo inquilino y puede que ni siquiera tengan el mismo tipo de factura. Y un matiz a tener en cuenta. Muchos clientes del gas para calefacción pueden ser comunidades de Vecinos. Imáginate cómo puede subir la cuota este invierno por culpa de la calefacción y algunos incluso plantean derramas para afrontar el incremento de la factura. Pues bien, esas comunidades también verán el IVA reducido, igual que los particulares.

Y otra novedad, que se acaba de anunciar, es que otros materiales para calefacción cuyo consumo se ha disparado como alternativa al gas; como los PÉLETS, las astillas o la madera, también tendrán la reducción del IVA. En cualquier caso, si tenemos en cuenta todo lo que ha subido el gas en los últimos meses no parece que vaya a ser suficiente para tapar el roto que nos puede hacer en nuestra economía cuando llegue el frío. Tenemos como antecedente la rebaja del IVA de la luz, que al final se quedó en un suspiro comparado con el subidón de la factura eléctrica.

Aún así es todo un logro que el gobierno renuncie a seguir recaudando con un impuesto como el IVA que ha permitido que el Estado, en el primer semestre del año, haya conseguido 8.600 millones más de lo previsto gracias al incremento de los precios.