Marta Ruiz: "El veto de Esquerra a Iceta le vuelve a Sánchez a la realidad"

Audio

El Presidente en funciones, Pedro Sánchez podría vivir mañana su primer revés, digo podría porque en política nunca se sabe, todo puede dar un giro cuando menos lo esperas. La realidad que va llegando a pesar de que estemos instalados en este estado de campaña permanente. ERC no tiene intención de ver a líder de los socialistas catalanes, a Miquel Iceta sentado en el senado y mucho menos verles presidiendo la Cámara Alta que es lo que quiere Pedro Sánchez. Esquerra mantiene el veto y mañana votará en contra de la designación de Iceta como senador. Es una votación que se lleva a cabo en el Parlamento Autonómico, como sabes hay senadores elegidos en las urnas y otros que envían los parlamentos y una regla no escrita por la que los partidos respetan y apoyan al candidato que propone cada uno.

Por primera vez Esquerra se salta esa norma y lo hace para darle un toque de atención a Sánchez que está haciendo cuentas porque 123 escaños, aunque haya sido un buen resultado no son suficientes para gobernar. Y además esa zancadilla en el Senado es significativa porque es la cámara en la que se decide la aplicación del 155 e Iceta es sin duda el perfil más moderado y dialogante llegando a no descartar incluso un referéndum en el futuro si sigue creciendo el apoyo independentista. Pero ni siquiera eso les vale a quienes siempre van con el victimismo de la falta de diálogo. Pedro Sánchez acaba de responder desde San Sebastián: "No están vetando a Miguel Iceta, lo que están haciendo es vetar a la convivencia, al diálogo, al entendimiento. Y lo que demuestran es tener miedo a las soluciones, tener miedo al diálogo. Tienen miedo a decirles a los catalanes que creyeron en ellos que la independencia no va a ser posible".

Estas son las palabras de Sánchez, ahora habrá que ver los hechos, qué alternativa propone ante la primera batalla perdida, en este caso en Parlament, donde mañana el bloque independentista vetará a su candidato al senado. Iceta ha dicho que recurrirán al Constitucional pero estamos hablando de una norma no escrita. Veremos.

Cotizar por los regalos de bodas

Y si te has casado después de 2016 que sepas que Hacienda puede llamar a la puerta de tu casa. Tranquilo porque sólo lo hará para pedirte información, forma parte de la lucha contra el fraude. La medida ya viene funcionando pero ha habido polémica y cierta confusión.