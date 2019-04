Audio

Pedro Sánchez y su equipo piensan ya en una nueva estrategia para afrontar el esperado debate en televisión. No será un debate a cinco sino un debate a cuatro. La fecha es la misma, el 23 de abril, no así el escenario, que cambia de AtresMedia a Televisión Española. El Presidente del Gobierno buscó ese debate a cinco, para meter a PP, Ciudadanos y Vox en el mismo saco. Ahora cambia la foto y eso, a juicio del politólogo Jorge Vilches, con quien hablábamos en Mediodía Cope, no favorece a Sánchez.

La polémica del debate en la campaña tras la decisión de la Junta Electoral Central de anular el debate a cinco por la presencia de VOX que no cuenta con representación parlamentaria. En 2015 la Junta sí dejó participar a Ciudadanos y Podemos porque aunque no estaban en el parlamento sí habían obtenido una representación equivalente tras las municipales y europeas. Vox sólo tiene representación en el parlamento andaluz. Los juristas coinciden en que la decisión se ajusta a la norma. Desde Vox dicen que se sienten perseguidos. Llegados a este punto una se pregunta si no debería haber una regulación de estos debates que no deje dudas, ni margen a la interpretación porque estos debates son necesarios, son un derecho para los ciudadanos, interesan, como demostró anoche el debate a seis de TVE liderando el prime time.