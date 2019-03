Marta Ruiz: "Por qué no es posible un manifiesto en el que quepan todas las sensibilidades políticas"

Es 8 de Marzo, día de la mujer, eso seguro que ya lo sabes, pero lo que seguro que no te explicas es por qué no es posible un manifiesto en el que quepan todas las sensibilidades políticas. Yo me lo pregunto. Un manifiesto sencillo. En el que quepamos todos. El feminismo, en esencia y por definición, es luchar por establecer la igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Todo lo demás es política, puntos de vista que nos hacen perder la esencia, y en muchos casos, no respetar la libertad de las mujeres, dentro de sus principios, morales y éticos, para defender y reivindicar esa igualdad de la manera y el formato que elijan. Hay que dejar la guerra política fuera de esta batalla.

Una batalla que hay que dar porque aunque la legislación en igualdad en España es un hecho, luego está la realidad, el cambio social es más lento… lo vemos en materia de corresponsabilidad, conciliación y presencia de la mujer en los altos cargos de dirección como destaca el último informe de la OCDE. También está a brecha salarial o cómo el currículum idéntico entre un hombre y una mujer con hijos es valorado de manera distinta en un proceso de selección, a ella se la penaliza a él se le premia como refleja el estudio de la Caixa que te contábamos en mediodía cope esta semana…así que, queda por hacer, claro que queda pero valoremos también lo conseguido, en seguida vamos a contarte cómo está siendo el seguimiento de la huelga…

En Venezuela, la situación es complicada, más si cabe… en 20 estados y en la capital, Caracas, llevan más de 15 horas sin electricidad… eso en un país en crisis humanitaria, sanitaria y de seguridad pues imagínate lo que están viviendo…

La población habla de sabotaje del régimen de Maduro a costa del pueblo… quien puede tirar de generador lo hace, pero como te puedes imaginar, el común de los mortales no tiene la mejor de las situaciones…. En seguida vamos hasta allí…