Marta Ruiz: "Lo que pasa entre China y Estados Unidos nos afecta: Lo vemos con Huawei"

Audio

En un mundo globalizado que nos llegue la onda expansiva al final es cuestión de tiempo, y el tiempo ha pasado y aunque no te lo creas, la guerra comercial entre EEUU y China te va a afectar. De momento, si tienes un teléfono móvil Huawei ya puedes armarte de paciencia. Pero empecemos por el principio. La escalada de tensión entre EEUU y China a cuenta de Huawei viene de largo y llegaba a su punto álgido el pasado miércoles cuando el Presidente Trump prohibía a las compañías norteamericanas hacer negocios con empresas que intentan espiar el país. También prohibía el uso de sus equipos de telecomunicaciones. Era una medida directa contra Huawei cuyos teléfonos móviles funcionan con el sistema operativo de Android que pertenece a Google que es una empresa americana. Google ya ha trasladado el veto de Trump y dejará de vender componentes y software al Gigante chino. Uno de cada tres móviles vendidos en España son Huawei ¿y qué les espera? Pues de momento no poder descargarse las nuevas actualizaciones. Dice la compañía china que no hay problema porque están desarrollando un sistema operativo propio pero aun así lo tiene complicado, "el golpe para Huawei es indudable" como destacaba en Cope Manuel Moreno de Trecebits.

Esta guerra comercial entre EEUU y China ya se empieza a notar en España y que puede ir a más porque el gigante asiático puede contratacar, sin ir más lejos los iphone de la americana Apple se fabrican en China. Todo conectado como te decía.

Y hoy es un día de caminantes blancos, por el sueño, o por ir esquivando spoilers como si no hubiera un mañana. Sino sabes de lo que te estoy hablando es porque no eres fan de juego de tronos, pero lo somos a millones. Esta madrugada se emitió el último capítulo de la octava temporada, el final de los finales, ya se sabe quien ocupa el trono de hierro. En Mediodía Cope te vamos a contar qué sensaciones ha dejado y por qué tienes que ver esa serie que es, de momento, la mejor de la historia a pesar de la fiebre de series que estamos viviendo alimentadas por la proliferación de plataformas online….