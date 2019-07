Marta Ruiz: “Iglesias se entera por la tele de que Sánchez le llamará esta tarde. Sigue el postureo”

Sánchez sigue con su estrategia de apretar a Pablo Iglesias. El presidente del Gobierno sigue con la construcción de su relato, quiere hacer ver que si no hay gobierno no es porque él no quiera sino por la falta de voluntad de los demás.

Hoy en Televisión Española ha dejado una pregunta a Pablo Iglesias. “¿Unidas Podemos estaría en un Gobierno que apoya el artículo 155 de la Constitución?¿Estaría en un Gobierno que cree que no son presos políticos sino políticos presos que están ahora rindiendo cuentas ante la Justicia como consecuencia de los supuesto hechos ilegales que se cometieron durante esa época?”, se ha preguntado Sánchez.

El líder de Unidas Podemos dijo estar dispuesto a comprometerse por escrito con Sánchez en pactar la misma línea en asuntos de Estado, como Cataluña o la política exterior, pero Sánchez prefiere hacer como si nada.

En esa misma entrevista, el Presidente anunciaba que esta tarde va a llamar a Iglesias para proponer que se creen dos equipos negociadores y que se hable de programa pero no de sillones. A esa afirmación, Pablo Iglesias ha asegurado que “no parece muy serio que los dirigentes políticos nos enteremos de que nos van a llamar por teléfono a través de los medios de comunicación”.

Además, también ha aprovechado para explicar que “a los medios de comunicación tenemos que contar los acuerdos a los que lleguemos, pero si Pedro Sánchez se quiere reunir conmigo lo razonable es que me llame, no que anuncie que me va a llamar”. Iglesias ya hace tiempo que ha percibido quién tiene la sartén por el mango porque Unidas Podemos es quien más tiene que perder ante una repetición de elecciones.

Sánchez sigue con el 'postureo' y además ignorando que según el CIS sólo uno de cada 5 encuestados apuesta por un gobierno sólo del PSOE, además de que el 84% repetiría el voto. No se trata de votar y volver a votar, sino de negociar con lo que se tiene: 123 diputados de 350. En dos semanas tenemos debate de investidura, y tiene pinta de que pasaremos el verano sin Gobierno.