Marta Ruiz: "A la batalla de la investidura se suma la batalla interna de Ciudadanos"

El escenario es tan complicado, las batallas son múltiples y nadie asegura que los movimientos y quiebros que estamos viendo nos vayan a evitar ir de nuevo a elecciones. Algo, que según las encuestas favorecería a los viejas formaciones, a PSOE y PP.

De momento Pedro Sánchez sólo ha cerrado un pacto de cooperación con Unidas Podemos, pero mientras Iglesias sigue reclamando ministerios, Sánchez, sigue insistiendo en que no habrá sillas para él en el Consejo de Ministros, en todo caso, en niveles inferiores de la administración. Tras el giro de los socialistas en Navarra, Sánchez, queda en manos de nacionalistas y Bildu en el Congreso. Porque PP y Ciudadanos se mantiene en el “no es no” que ya acuñó Sánchez. Es de las batallas, la otra se le está complicando a Rivera. Tras la ruptura con Valls y el tirón de orejas del presidente francés Macrón ahora es su responsable económico en el Congreso, una de las caras más visibles del partido, el que dice que lo deja por el giro que a su juicio ha dado Ciudadanos: "¿Cómo vamos a vencer al nacionalismo si no ponemos todo de nuestra parte aunque otros no lo hagan para evacuarlo del poder? ¿Cómo vamos a iniciar un proyecto liberal en España si no estamos dispuestos a confrontar a la extremaderecha que está en las antípodas de todo lo que pensamos".

Roldán se marcha por los pactos cerrado con el PP y el apoyo de VOX y no te pierdas a esta mujer, Blanca San Segundo, tiene 30 años y toda una historia de superación "educación inclusiva que normalice todo. Quiero conseguir que la sociedad se conciencia porque sigue habiendo muchos prejuicios".

Blanca es la primera persona con Síndorme de Down que finaliza un grado universitario en España, es terapeuta ocupacional.