Marta Ruiz: "Marcando la X de la Iglesia y la X de fines sociales ayudas doblemente"

Toca hacer la Declaración de la Renta, es lo que hay, aquí no se escapa nadie. Lo que sí hay es quien la hace el primero o quien lo deja para última hora. Supongo que algo tendrá que ver si te sale a pagar o devolver. Tres de cada cuatro saldrán a devolver según calcula la Agencia Tributaria. Desde hoy y hasta el 1 de julio se puede presentar la declaración, Hacienda espera más de 20 millones de ellas. Lo que no cambia es lo mucho que puedes ayudar con un gesto muy sencillo que ayuda a mucha gente. Marcar la X de la Iglesia, cada vez son más contribuyentes quienes lo hacen y al mismo tiempo marcan la X de fines sociales, precisamente hoy la responsable de la campaña de la X Solidaria destacaba la importancia de marcar las dos casillas porque se ayuda doblemente. A primera hora de la mañana se estaban registrando hasta 200 declaraciones por minuto.

Además el día nos deja una radiografía de cómo son los hogares en España y seguro que te vas a sentir identificado, si no por ti, por lo que ves ella, es Ana tiene 71 años vive en Madrid y está dentro de la foto: "no me encuentro mal viviendo sola. Por las noches cierro mi puerta y estoy sola pero muy mala suerte es que a las tres de la mañana tenga una urgencia"

En España hay cada vez más mayores de 65 años que viven solos. En un uno de cada cuatro hogares es así, y en el otro lado de la moneda, uno de cada dos menores de 30 siguen viviendo en casa de sus padres porque no se pueden emancipar. En España somos de vivir en pareja, en su mayoría casados, y sigue pensando la cultura del ladrillo ya que en ocho de cada diez hogares se opta por la compra antes que por el alquiler. Sin duda ese dato de que en el 25% de los hogares sólo lo ocupa una persona da mucho que pensar porque una cosa es una soledad elegida que no tiene porqué significar estar solo y otra la soledad fruto de una sociedad que tiende a la prisa y a lo individual.