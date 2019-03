Marta Ruiz

Hoy era el día fijado para la salida del Reino Unido de la UE y los británicos, y el resto de europeos seguimos enfrascados en una crisis que se abrió hace dos años por puro oportunismo electoral. Esto viene bien para tomar nota. Lo que debate a esta hora el Parlamento Británico, y lo hace por enésima vez por lo que no me extraña que estés agotado, lo que se debate y se vota es si se aprueba el acuerdo alcanzado por la primera ministra May en noviembre. Sus señorías han rechazado el acuerdo hasta en dos ocasiones pero si ahora aceptan tendrán hasta el 22 de mayo para seguir negociando. Se deja fuera la cuestión de las relaciones comerciales en el futuro entre Reino Unido y la UE. Sería una especie de prórroga. Ganar tiempo. Pero si el parlamento dice NO entonces el 12 de abril el Reino Unido sale de la UE sin ningún tipo de acuerdo con el follón que eso va a suponer.

Y lo que no cuesta nada es un pequeño gesto con el que se ayuda a un montón de personas. Marcar la X en favor de la Iglesia Católica, una acción que además te permite marcar otras equis como la de fines sociales. Hoy se ha presentado la Campaña “Juntos por un mundo mejor” es el lema al que ponen rostro personas como Luis Melchor el párroco de Moratalaz que ha hablado en los micrófonos de Mediodía COPE.