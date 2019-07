Marta Ruiz:”Una nueva operación contra el fraude fiscal mancha la imagen del fútbol”

De nuevo una trama que mancha la imagen del fútbol. No está muy lejana la operación Oikos, de amaños de partidos en primera y segunda división relacionada con el Huesca y que está en fase de instrucción. Y desde anoche, la Cadena COPE te adelantó una operación que aún sigue abierta a esta hora contra el fraude a la hacienda pública relacionada con el fútbol. Más de cinco millones defraudados a través de un fondo de inversión cuyos representantes en España son, dos ex jugadores del Atlético de Madrid, Juanma López y Mariano Aguilar que están siendo investigados. ¿Cómo funcionaban? Pues el fondo Doyen Sports, que así se llama, prestaba dinero a los clubes para la compra de jugadores sobre los que establecían una plusvalía de venta para el futuro. Es decir, una revalorización, un tope mínimo para la venta y cobraban comisiones. Esto es lo que se conoce como propiedad de terceros, algo prohibido por la FIFA. Por supuesto no tributaban en España e iban a paraísos fiscales. Cinco millones de euros sólo en 2013. Es una operación compleja la que estamos contando en cope desde anoche en El Partidazo de COPE.

Y si vas al volante o tienes intención de ponerte delante de él quédate con este dato. El pasado año, uno de cada dos muertos en carretera dio positivo en alcohol y drogas. La mayoría hombres de entre 25 y 54 años, y son más los casos en los que el alcohol influyó en el fatal desenlace. En la mayoría de los casos se superaban los límites permitidos con creces. Lo ha confirmado el director de la DGT, Pere Navarro: “Me ha llamado la atención que de los que daban positivo por alcohol, el 71% daba más de lo que dice el código penal. No es que no lo sepan, saberlo lo sabe todo el mundo. Lo único que se me ocurre es sensación de impunidad”.

Y también de imprudencia. Cifras que demuestran que acabar con las muertes en las carreteras tiene que ver mucho con los propios conductores, no valen las excusas, por tu vida y por la de los demás.