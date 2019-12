Marta Ruiz:"La defensa de Junqueras pide su libertad mientras la Abogacía del Estado sigue sin pronunciarse"

En pocas horas estaremos sentados a la mesa con familia y amigos que son como familia. Es Nochebuena y se celebra en torno a una mesa. Las horas previas suelen ser de mucho trasiego en las cocinas y en los mercados. En Mediodía Cope nos hemos dado una vuelta por algunos de ellos y hemos comprobado cómo han subido los precios, sobre todo el marisco y del pescado.

Es una de las consecuencias del temporal, de las borrascas Elsa y Fabián, pero hay otras peores, lo saben bien los vecinos de Reinosa, la localidad cántabra que veía cómo sus calles se convertían en ríos, literalmente esta Navidad.

No la van a olvidar las 30 familias que de momento no han podido volver a sus casas y en algunos casos ni volverán porque lo han perdido todo. Es el caso de Noelia y su marido, tiene dos hijos, de 12 y dos años y medio. Vivían en un bajo y el agua arrasó con todo, también con los dos coches que tenían. Noelía contaba a COPE que la escena era desoladora: “He perdido todo. He perdido hasta los libros del instituto del mayor. Tengo que empezar de cero. El biberón del chiquitín estaba en el garaje del vecino, allá flotando. Tengo cubiertos por ahí tirados. He ido recogiendo alguno porque valen. Era desolador. Te asomabas por la ventana y decía “mira eso era mío, lo que va por ahí flotando” y he visto de todo flotar”.

Noelia y su familia han contado con la solidaridad de sus vecinos que les han dejado un piso para que puedan comenzar a reconstruir sus vidas.

El temporal ya ha pasado, y el buen tiempo va acompañar esta noche y mañana. Y también te va a acompañar la Cadena COPE en una programación especial que incluye el discurso del Rey a las nueve de la noche. No es un discurso cualquiera por el momento político en el que estamos. Con unas negociaciones entre el PSOE y ERC y un Congreso preparado por si se convoca un pleno de investidura antes de que acabe el año. Aunque de momento no parece. Todo depende de la Abogacía del Estado, de si finalmente cede ante los independentistas y se pronuncia a favor de la libertad de Junqueras después de que la justicia europea le haya reconocido la inmunidad como eurodiputado. Hay que recordar que la última palabra sobre el líder de ERC la tiene tiene el Supremo, y que Junqueras ya está condenado en firme por sedición y malversación y por lo tanto inhabilitado para cargo público. Pero aún así, el gesto de la Abogacía, que depende del ejecutivo, daría pistas de hasta dónde está dispuesto a llegar Sánchez por seguir durmiendo en la Moncloa.