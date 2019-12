Marta Ruiz:"El caso de Marta Calvo se parece cada vez más al de Marta del Castillo"

Han pasado 50 días y el caso recuerda cada vez más al de Marta del Castillo. Los agentes de la Guardia Civil que buscan a Marta Calvo confiesan la frustración que sienten porque no consiguen avanzar. El principal acusado de la desaparición de esta joven, Jorge Ignacio Palma, un hombre colombiano con antecedentes de narcotráfico, sigue en prisión tras haber confesado que descuartizó a esta chica de 25 años tras haber quedado con ella a través de Internet. El individuo dijo que había tirado los restos de Marta por distintos contenedores de la zona pero después de más de un mes de búsqueda no se ha encontrado nada. De hecho hoy se han vuelto a reanudar las labores en el vertedero de dos aguas. Lo último que sabemos de la investigación es que los restos biológicos encontrados en la casa del acusado en Manuel no son concluyentes, no se puede determinar que pertenezcan a Marta. La casa fue limpiada a conciencia y los restos encontrados no son suficientes. Hoy se ha vuelto al vertedero de Dos Aguas en busca de los restos de Marta Calvo que desapareció un 7 de noviembre y por desgracia esto recuerda a casos como el de Marta del Castillo, ya que sin cuerpo puede cambiar el tipo de delito, además del sufrimiento añadido a la familia.

Si eres pensionista, y si no lo eres también, te va a interesar porque algún día esperarás cobrar la pensión, o quizás ni lo esperas. El gasto en pensiones sigue subiendo, casi un 5%, pero cada vez hay menos cotizantes y las cotizaciones no son tan altas como para pensar que el sistema es sostenible a largo plazo. Esto es fruto de la baja natalidad y que los empleos no son de la misma calidad que antes. En seguida te explicamos cómo está la situación y si ya eres pensionistas de momento la subida del 0,9% que te había prometido Sánchez no va a llegar. Será para cuando haya gobierno y tendrá carácter retroactivo.

Le ha tocado a la ministra portavoz Celaá dar la mala noticia porque Sánchez no ha hecho balance del año, se ha saltado la cita por primera vez en 15 años.