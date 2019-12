Marta Ruiz: "Ni siquiera en Navidad, las mafías dan tregua al drama de la inmigración"

Mientras estamos enfrascados en si habrá o no habrá investidura antes de que finalice el año, que no parece, la imagen de las últimas horas no es una sino muchas, decenas, la de cada rostro de aquellos que han llegado a nuestras costas buscando una vida mejor, en muchos casos, una vida.

Hasta 270 personas han sido rescatadas cerca de nuestras playas. Gracias al trabajo de los efectivos de Salvamento Marítimo que llevan horas de pleno rendimiento, desde el día de nochebuena, en Granada, Almería, Canarias, Mallorca o Alicante... Sólo esta mañana casi un centenar de personas han sido interceptadas a bordo de pateras en la zona del Estrecho, Alicante y Baleares.

Las mafias aprovechan el buen tiempo para echar a estas personas al mar, incluso menores de edad que luego no se encuentran una situación nada fácil una vez llegan a tierra.

Ahora mismo, se sigue buscando en aguas de Castell de Ferro a un magrebí que cayó de la lancha en la que viajaba, una lancha de poca potencia, junto a otro compañero. Es él, el que ha sobrevivido, quien lo ha contado y lo puede hacer por los pelos. Fue rescatado cuando intentaba llegar a tierra a nado. Sus gritos de desesperación fueron los que pusieron en alerta a los agentes de Salvamento Marítimo.

Y nos hacemos muchas preguntas sobre ese tremendo suceso que nos tiene con el corazón encogido. La muerte de un padre británico y sus dos hijos menores en una piscina de Mijas, en Málaga. La niña no podía salir de la piscina, tenía nueve años, el padre se lanzó a ayudarla, tampoco podía salir y otro hijo, de 16, se lanzó para ayudarles sin éxito. Los tres murieron.

La Guardia Civil está investigando mientras la madre y otra hija, que presenciaron todo, están recibiendo ayuda psicológica. Hay varias hipótesis como la que maneja un problema en el sistema de succión.