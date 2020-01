Marta Ruiz: “Sánchez será investido presidente, pero en el PSOE no dormirán tranquilos esta noche”

Desde hace unos años las citas habituales o tradicionales vienen revestidas de cierta excepcionalidad por el panorama político que tenemos encima. Y la Pascua Militar que se celebra tradicionalmente en este día de Reyes no es ajena. Y no lo es porque deja la imagen del Rey Felipe VI y el aspirante a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, juntos después de que Sánchez mirara ayer para otro lado ante las descalificaciones que se lanzaron contra el jefe del Estado. Hoy, Felipe VI se ha dirigido a las fuerzas armadas ante la presencia de la ministra de defensa, Margarita Robles y Pedro Sánchez: “Un compromiso que demostráis con vuestra profesionalidad, sentido del deber y del honor , un compromiso en fin con España y con nuestra Constitución”, agradecía el Rey.

La diputada de Bildu, Aizpurua, acusó a Felipe VI de autoritario por su defensa de la constitución y de la soberanía nacional frente a la declaración unilateral de independencia del Parlament del 1 de octubre y Sánchez respondió con el cambio climático. La clave no son las palabras de la diputada de Bildu, una formación que no ha condenado los asesinatos etarras, la clave está en la no respuesta del líder de un partido como el PSOE, que se presupone constitucional y moderado, y más aún cuando busca el apoyo de la cámara para ser investido presidente.

Será investido gracias a la abstención de Bildu y de Esquerra. Y lo será por mayoría simple, por poco, en principio por 167 votos a favor y 165 en contra. Una aritmética complicada una vez pase el teatro de la investidura. Después hay que gobernar y sacar iniciativas con unos socios de gobierno que no buscan precisamente el interés general de España sino más bien lo contrario.

Es día de Reyes, y más de uno les hemos pedido a sus majestades que traiga un poco de mesura y de cordura a un parlamento en el que el abismo entre las fuerzas constitucionalistas parece cada vez más profundo. Pero sí hay un protagonista en este día, sin duda, son los niños: “Un libro, un juego de mesa, un puzzle y zapatillas”.

Esto es lo que nos contaba Nicolás, que tiene 6 años y cuatro hermanos más, vive en Alcorcón con sus padres, Suana y William que nos han dejado meternos en su casa que como te puedes imaginar está siendo toda una fiesta tras el paso de los Reyes Magos.