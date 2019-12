Marta Ruiz: "El Congreso habilita los últimos días del año por si ERC se decide y apoya investir a Sánchez"

Comienza una de las semanas más hermosas del año y en Mediodía COPE te vamos a acompañar. Mañana a esta hora los fogones en muchas casas estarán a pleno rendimiento para compartir la mesa en una de las noches más especiales. En nochebuena se echa de menos a quienes ya no están o a quienes están fuera de casa por cuestiones de trabajo. Jaime Vargas es uno de tantos. Es militar, está afincado en Salamanca pero estas navidades las pasa en la Antártida porque está de misión. Unas fiestas, sin duda, atípicas. Lo que no esperaba Jaime es que iban a ser doblemente atípicas... ¿Quién le iba a decir que su mujer le llamaría para decirle que les había tocado el gordo de la lotería? Llevaban un participación del 26590, una papeleta de una escuela de judo. 80 mil euros... ¿Puede haber un lugar más increíble para recibir una llamada de este tipo? No parece, como confesaba el propia Jaime en Herrera en COPE: “Me ha tocado la lotería dos veces, una por venir a la Antártida con mi trabajo, que me encanta, y luego el premio de la lotería”.

Quien sigue comprando boletos para el "gordo", ya en sentido metafórico, es Pedro Sánchez que está en manos de Esquerra, es la que va marcando los pasos. De hecho, su apoyo depende de lo que diga la abogacía del Estado sobre Junqueras después de que la justicia europea le haya reconocido la inmunidad como eurodiputado.

Los separatistas quieren verle recogiendo el acta en Bruselas, pero Junqueras ya está condenado en firme por el Supremo, que es quien tiene que pronunciarse sobre esta cuestión. Veremos si la abogacía, que dependen del Gobierno, transige o no.

Por cierto, que el Congreso ha habilitado el 27, 28 y 30 por si acaso, aunque va tomando fuerza una posible investidura a partir del dos de enero. Ordenamos todas las fechas y te explicamos las razones que ha dado la Fiscalía para mantener la euroordenes de detención de los eurodiputados fugados Puigdemont y Comín, el ministerio público deja bien claro que cuando se presentaron a las elecciones europeas como estrategia para seguir eludiendo la justicia española que les reclama por delitos muy graves.