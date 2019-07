Marta Ruiz: “La ausencia de autocrítica del Gobierno nos acerca, a día de hoy, a unas elecciones”

Día de resaca de investidura fallida, una resaca que tiene pinta de que va a ser larga en el tiempo e intensa en dolores de cabeza, porque aunque el Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez decía tras el bochorno parlamentario que no tira la toalla y que incluso se van a explorar nuevas vías, al mismo tiempo desde el gobierno no se hace autocrítica y se responsabiliza a todo el mundo de que no tengamos gobierno menos al candidato encargado y responsable de conseguir los apoyos para su investidura.

Cero autocrítica en el día después. Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, se ha mostrado crítica con la oposición: “No ha podido ser, pero no ha podido ser por la falta de asunción de sus responsabilidades de los dos partidos de derechas que han estado de brazos caídos durante todo este tiempo sin asumir ni una sola de las responsabilidad en las que las urnas también le colocaban”. Calvo echa la culpa a Casado y a Rivera, y encima les acusa de haber estado de brazos cruzados, cuando hemos visto que Pedro Sánchez se sentaba a negociar con Pablo Iglesias a cinco días de presentarse a la investidura y tres meses después de las elecciones. No es casualidad que haya salido Calvo en vez de la portavoz Isabel Celaá y es que ayer Pablo Iglesias le sacaba los colores llamándola cutre por filtrar los documentos de la negociación.

Calvo también ha responsabilizado a Iglesias de tener en su currículum dos investiduras fallidas de un presidente socialista. Cómo intenta dar la vuelta el gobierno con el relato, pero tanta vuelta puede terminar dándole en la cara al ejecutivo. De momento el Rey da tiempo, no convocará a los líderes políticos hasta después del verano, si el 23 de septiembre no hay candidato con apoyos iremos a elecciones.

Y otro caso de violencia machista nos lleva a preguntarnos qué estamos haciendo mal para no poder poner fin a esta lacra. Beniel es a esta hora una localidad consternada después de que un padre haya matado presuntamente a su hijo de once años y después se haya suicidado. Estaba separado de la madre del pequeño y había quebrantado una orden de alejamiento.