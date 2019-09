Antonio Herraiz: “La suerte de los malos estudiantes que dejan todo para el final no es infinita”

Audio

Que Pedro Sánchez quiere elecciones desde el mismo 28 de abril es algo evidente. Su gurú de cabecera, Iván Redondo, trabaja en ese escenario y sólo así se entienden los movimientos que ha dado desde que fuimos a votar. También los que no ha dado. El PSOE no ha negociado nada con ningún partido y con Podemos dejó para el final una imposición a cambio de nada.

En las últimas horas, la situación se ha complicado para Sánchez. La propuesta de Ciudadanos llega tarde, ya dijimos que tiene claros tintes electoralistas pero, también, una gran virtud: Deja en evidencia al PSOE. Hoy el presidente tendrá que explicarle bien al Rey por qué con dos propuestas sobre la mesa, una con mayor estabilidad que otra, vamos abocados a unas nuevas elecciones el 10 de noviembre.

Felipe VI termina la ronda de consultas. Esta tarde, por su despacho de Zarzuela pasarán Albert Rivera, Pablo Casado para terminar con Pedro Sánchez. Hasta el lunes 23 hay tiempo, lo que salga de ahí no será definitivo pero está claro que sí determinante. Esta mañana Sánchez ha llamado por teléfono a los líderes de los tres principales partidos pero con poco éxito. La investidura fallida fue el 25 de julio. ¿Desde entonces no ha tenido tiempo? Los malos estudiantes dejan todo para el final y, como la suerte no es infinita, en ocasiones se suspende.

Pendientes de la ronda de consultas de esta tarde y atentos también a la nueva situación penitenciaria de Iñaki Urdangarín. Permanece en la prisión de Brieva desde junio de 2018, donde cumple la condena de cinco años y diez meses de cárcel por malversación y prevaricación. Urdangarín podrá salir de este penal de Ávila dos días por semana para realizar trabajos de voluntariado durante ocho horas cada día. Cuenta con el visto bueno del juez de vigilancia penitenciaria y la oposición de la Fiscalía e instituciones penitenciarias. El ministro del Interior, Grande Marlaska, ha negado hoy que en la decisión haya existido trato de favor: “El juez de vigilancia penitenciaria, como ocurre en otras ocasiones, lo ha estimado. Es el funcionamiento normal de las instituciones de un país como el nuestro”, señalaba.