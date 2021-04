Antonio Herraiz: "Sin haber identificado a nadie, el PSOE sigue señalando a Vox"

Audio

Apenas tres días después de conocerse las amenazas con siete balas dentro de tres sobres dirigidos al ministro Marlaska, a Pablo Iglesias y a la directora general de la Guardia Civil, el PSOE ha informado de un nuevo envío. En este caso a una ministra, que no es precisamente la más conocida del Gobierno y a la que el candidato socialista Ángel Gabilondo le ha prometido que le dará la vicepresidencia económica de la Comunidad si consigue gobernar.

Esa ministra es Reyes Maroto, a la que le ha llegado un sobre con una navaja con marcas rojas. Todavía no han determinado si es sangre y pintura. Ante las dudas que han generado y que todavía no han sido resueltas sobre los envíos anteriores, el Gobierno se ha adelantado a explicar por qué se ha colado esta navaja. Cuentan que, para eludir el control de seguridad, el sobre incluía también un CD que evitaba que la navaja apareciera en el escáner.

Coincidencias con el envío de las balas. Los dos han evidenciado fallos en la seguridad. El primero en el Ministerio del Interior y este en el de Industria. Más coincidencias. Todos los envíos son anónimos y todavía no se ha conseguido localizar al remitente. Tres. En las dos amenazas hay protagonistas directos o indirectos a las elecciones a la Comunidad de Madrid. En los sobres de la semana pasada uno de los destinatarios es Pablo Iglesias, candidato de Podemos, y en el de hoy Reyes Maroto, que si gana el candidato del PSOE han dicho que sería su vicepresidenta económica. Y una cuarta coincidencia más. La interpretación y el tono que utilizan en el PSOE. Escuchen a Adriana Lastra: “Me acaban de hacer llegar que nuestra compañera Reyes Maroto acaba de recibir una navaja ensangrentada como amenaza. Y desde aquí: No vais a pasar, al fascismo, no vais a pasar. Se acabó. Esto sí que va de democracia. Va de democracia”.

Lastra señalando a la ultraderecha sin que desde Interior no se haya identificado a nadie. Por cierto, la casualidad ha querido que la portavoz socialista Adriana Lastra haya conocido el envío en plena intervención en la sede del PSOE en la calle Ferraz.

Por lo demás, hay un sonido, hay un instante que desde España da la vuelta al mundo, y que por segundo año consecutivo no se va a repetir: “Pamploneses.Viva San Fermín”.

El Ayuntamiento de Pamplona ha confirmado que este año tampoco habrá Sanfermines. Es la fiesta española más internacional que atrae a turistas llegados de todo el mundo. Pamplona es una ciudad con poco más de 200.000 habitantes que durante los días de fiesta supera el millón.

No habrá chupinazo, no habrá encierros, no habrá verbenas ni conciertos masivos y es importante encuadrar la fecha de esta fiesta. Deberían comenzar el 6 de julio, que es el día en el que desde el balcón del Ayuntamiento se lanza el chupinazo al cielo de Pamplona. ¿Por qué es importante saber la fecha? Para que nos vayamos haciendo a la idea de que, hasta ese momento, pocos eventos van a ser iguales o ni siquiera parecidos a como los conocemos hasta ahora.

El lento ritmo de vacunación no aconseja organizar eventos masivos, lo hemos visto con la suspensión de la Feria de Abril, con el aplazamiento de las Fallas, con la suspensión ahora de los Sanfermines y con todo tipo de acontecimientos que, hasta bien entrado el verano van a seguir el mismo camino.