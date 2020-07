Antonio Herraiz: "Las 'supertacañonas' de Europa se siguen sin fiar de Sánchez y tienen motivos"

Audio

Las comunidades autónomas aumentan las restricciones para hacer frente al aumento de casos de coronavirus. La obligatoriedad de mascarillas en todos los escenarios es ya común para toda España, salvo en Madrid y Canarias. En Castilla-La Mancha entra en vigor esta semana. Pero no está siendo suficiente. Preocupa la transmisión comunitaria, la que se produce en reuniones familiares y de amigos, y también los contagios en los locales de ocio nocturno.

En Córdoba siguen aumentando los positivos. Son jóvenes que acudieron a una fiesta a la que fue una persona contagiada. Y ya hay 83 infectados. En Murcia, hay 40 positivos que han llevado al gobierno murciano a anunciar el cierre en discotecas. Restricciones también en Navarra, que serán aprobadas esta misma semana. Y pendientes de Gandía, en Valencia. Allí hay 70 positivos y también está la prohibición de la apertura de chiringuitos por la noche. En un día se han duplicado las sanciones. En Mediodía COPE hemos estado también en Galicia. En Carballo están preocupados porque la gente no cumple. Los hosteleros no solo hacen de camareros, a veces también hacen de autoridades sanitarias, incluso de policías. Y por eso han parado 5 minutos de forma simbólica. Si los clientes no son responsables, no sirven de nada las medidas que ellos ponen en marcha. Juan Pazos tiene un bar en Carballo, en la Coruña. Nos ha contado: “Lo que intentamos hacer, a través de nosotros, de la asociación, es que la gente intente entender que lo que está sucediendo no es una broma. Simplemente agregar un granito de arena, a ver si entre todos lo que está sucediendo que no se repita”.

Por lo demás, en hora y media, los líderes europeos retoman en Bruselas una reunión que es mucho más que una cumbre. Empezó el viernes y se decide el dinero que se va a repartir para hacer frente a la crisis de la pandemia, cómo lo van a hacer y a cuánto va a tocar a cada uno. Aquí hay dos frentes muy diferenciados.

Por un lado están España e Italia, los dos países más afectados por la pandemia. Tienen el apoyo de Francia y Alemania, aunque con matices. En el otro lado están las "supertacañonas". Que son los del norte. Con Holanda, mostrándose inflexible, Suecia siguiendo la misma senda, y con Austria y Dinamarca que se mantienen también con una postura inflexible. Qué nos dicen. Que el dinero no puede ser gratis. Aquí si decimos que esto es normal, te contestan que vas en contra de los intereses de España. Entonces, cuándo el gobierno de Sánchez concede préstamos a través del ICO que luego hay que devolver, aunque las condiciones sean mejores que las habituales, ¿va en contra de empresarios y autónomos?

El dinero no va a ser gratis. Tampoco nos van a dar todo el dinero que queramos. Porque desde el actual Gobierno siguen sin ofrecer garantías de que van a cumplir los deberes. Todo lo contrario, plantean hacer contrarreformas que van en dirección opuesta de lo que nos pide Europa. Y ahí está la derogación de la reforma laboral, que por cierto, firmó el PSOE junto a la infame firma de Bildu. De momento, nadie ha destruido ese documento.