Antonio Herraiz: "Se elimina el castellano como lengua vehicular porque ya no interesa pactar con Ciudadanos"

Enseguida te detallo más sobre la evolución de la pandemia en España, sobre lo último del debate de las enmiendas a la ley de educación en el Congreso, pero antes quiero que conozcas a María Isabel Sánchez. Es una de las presentadoras de radio más conocidas en Argentina. En la emisora en la que trabaja, Radio Mitre, es locutora en el programa "Cada Mañana", líder de audiencia desde hace casi 20 años de manera ininterrumpida y dirige "Encendidos en la Tarde" también líder en su franja horaria.

En una de sus entrevistas para conocer lo último sobre el coronavirus, escuchó al doctor Fernando Polack. Es una eminencia. Y este médico le contó que iban a empezar las pruebas de la tercera fase de la vacuna de Pfizer, la farmacéutica norteamericana En ese mismo momento María Isabel Sánchez decidió que ella quería ser una de las voluntarias en probarla. Y eso que algún amigo e incluso algún familiar le recomendó que no lo hiciera.

Esto ha dicho Isabel: “En el papel que yo firmé decía que acepto todos los riesgos, incluso el riesgo de muerte. Fue una decisión, no te digo que te me resultó difícil porque estaba muy convencida de hacerla, no estuvo exenta de un poco de miedo y además mis amigos y mi familia que trataban de convencerme de que no lo hiciera hasta el último día”.

Maria Isabel es una de las 43.000 personas que ha participado en la última fase de la vacuna, de la que por cierto, después del anuncio, después de la estrategia de marketing, seguimos sin conocer las evidencias científicas de los avances que han llevado a plantear un escenario tan cercano para tener ya disponibles las dosis de esa vacuna.

¿Qué es lo último sobre el debate de la Ley Celaá en el Congreso? Pues que se cumple el guion. El Gobierno ha rechazado la propuesta de Ciudadanos de incluir en la ley un 25% de castellano o que, directamente vuelva a ser lengua vehicular. Es una de las condiciones que Arrimadas había puesto al Gobierno para apoyar sus cuentas. Y como en Moncloa, especialmente en el ala de Podemos, no tienen ningún interés en que así sea, prefieren a Bildu y a Esquerra, pues ningunean a Ciudadanos.