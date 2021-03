Antonio Herraiz: "El coordinador de las residencias de mayores se va del Gobierno sin pisar una sola"

Pablo Iglesias deja hoy el Gobierno. Tal y como estaba previsto, esta mañana ha participado en su último consejo de Ministros. Su intención inicial era seguir en Moncloa hasta el inicio de la campaña electoral en Madrid, pero la ley electoral de la comunidad se lo ha impedido. Quería reeditar el modelo de Salvador Illa y mantenerse como vicepresidente hasta prácticamente el comienzo de la campaña electoral.

No ha podido ser y tendrá que prescindir del altavoz oficial del Gobierno desde hoy. No le faltan los altavoces, eso es verdad. ¿Qué balance podemos hacer de sus 14 meses en el Gobierno? Si miramos su gestión al frente del ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 hay que centrarnos en lo que ha hecho durante la pandemia. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que el 19 de marzo, apenas unos días después de decretarse el estado de alarma, se encargó él mismo de vender con gran sonoridad que asumía la coordinación de servicios sociales, entre ellos las residencias de mayores.

“Para el Gobierno es una prioridad absoluta responder a las situación que se está originando en los centros de mayores. Es urgente medicalizar estos centros. Con equipos de protección individual para los profesionales de estos centros que van a adquirirse con este fondo. Ya estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad para que los equipos lleguen cuanto antes”, dijo el líder de Podemos.

Prometió medicalizar esas residencias y darles material de forma urgente. Nunca más se supo de Pablo Iglesias en este frente tan importante de la pandemia. No ha tenido ni un minuto para visitar siquiera una de estas residencias. El balance, sobra recordarlo. Según cifras oficiales -que sabemos que están lejos de las reales- han muerto 30.000 personas en las residencias. El coordinador se va sin pisar una sola y con esa medalla.

¿Va a cambiar las relaciones en el Gobierno de coalición con la salida de Iglesias? Podemos es una organización que Pablo Iglesias maneja con mano de hierro. Y todos los movimientos, de arriba abajo, de abajo arriba, son controlados por él. Incluso los nuevos cargos son una imposición que le deja a Pedro Sánchez. Yolanda Díaz en la vicepresidencia o Ione Belarra en el ministerio por el que ha pasado Iglesias. Por tanto, los cambios serán mínimos.

Por lo demás, te estamos contando los detalles del informe de la organización mundial de la salud. Miembros de la OMS estuvieron en Wuham, en China, es el epicentro de la pandemia. Han llegado a una conclusión fundamental. Su informe desmonta que el coronavirus se generó, e incluso se fabricó en un laboratorio chino. Esto lo desmontan, lo descartan y es un extremo que ha destacado en Mediodía COPE, Vicente Soriano, Especialista en enfermedades infecciosas, y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja.

“Todas las hipótesis conspiracionistas, la verdad, es que han estado ahí desde el principio pero tienen poco soporte. Científicamente yo creo que otras epidemias, por otros coronavirus, lo que han hecho es ser el precedente de lo que estamos viviendo”, explicaba Vicente Soriano.

Descartado lo del laboratorio. ¿Dónde sitúa la Organización Mundial de la Salud el posible inicio de la pandemia? Lo sitúa en un origen animal y en granjas de animales exóticos.