Antonio Herraiz: "Un año de pandemia y seguimos dando bandazos con las mascarillas"

Las dudas que sigue generando la vacuna de AstraZeneca han llevado hoy a la Junta de Castilla y León a paralizar las inyecciones con este fármaco. Los que han acudido esta mañana a su centro de salud o a los centros de vacunación se han encontrado con un cartel que informaba de la suspensión provisional aplicando el principio de precaución.

Esto ha generado muchos trastornos entre aquellos que se habían desplazado desde los pueblos hasta los centros de vacunación de las capitales castellanoleonesas y que no habían sido informados previamente.

Así lo han contado:“Yo llevo desde las cinco de la mañana para arreglar el ganado, y lo he dejado a medias, y llego aquí y me planto con esto. Ayer tenían que haber avisado, y no nos habríamos dado la paliza de levantarnos. A ellos no les importa, si ellos tienen asegurado el chusco, no como nosotros los autónomos”.

La suspensión con AstraZeneca en Castilla y León es de momento exclusiva en esta comunidad. Ya sabes que en toda España se paralizó el pasado mes durante unos días y se retomó el 24 de marzo. Ahora, justo dos semanas después, en Castilla y León se vuelve a paralizar.

¿Por qué toman esta decisión? Porque en las últimas horas, un funcionario de la Agencia Europea del Medicamento reconoció un posible vínculo entre los trombos aparecidos y la administración de este fármaco. Esto lo hemos visto a lo largo de la pandemia. Ya sea en nombre de la Organización Mundial de la Salud o ahora de la Agencia Europea del Medicamento. Cualquiera puede hablar en nombre del organismo, aunque se lancen advertencias que, como hemos visto, generan alarma.

¿Está fundamentada en esta ocasión? Pues habrá que esperar. Hasta ahora desde la agencia que autoriza las vacunas en Europa nos han dicho que no. Y esta tarde habrá un pronunciamiento que después evaluarán los ministros de Sanidad.

Todo lo relacionado con el plan de vacunación va a estar en la mesa del Consejo Interterritorial de Salud de estar tarde donde se analizará también la obligatoriedad del uso de las mascarillas. Ahora mismo, está vigente la orden publicada en el BOE que obliga a llevar mascarillas en todos los supuestos, aunque puedas cumplir la distancia de seguridad. Aunque estés en lo alto de una montaña o en la playa. Algo que no tiene sentido para Miguel León, vigilante de la playa en Málaga: “Sería más coherente que no obligaran a llevarla en la playa. Si te bañas y luego vuelves a la toalla, te pones la mascarilla con la cara mojada, no sé. Yo tengo entendido que la mascarilla si se moja pierde su uso, yo lo veo un poco incoherente la verdad”.

La obligación vigente está clara, y de ahí la rebelión de las comunidades autónomas que dependen del turismo y de las playas. Ahí no hay colores políticos, también se han rebelado las comunidades autónomas socialistas y por eso Sanidad ha filtrado un borrador con novedades. Excluye la mascarilla en determinados momentos cuando vayas a la playa. Si paseas, la tienes que llevar. Pero si estás en la tumbona y puedes guardar la distancia, te la podrías quitar. Un cambio más en un asunto, el de las mascarillas, donde seguimos dando bandazos un año después de la pandemia.