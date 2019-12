Antonio Herraiz: "Alberto Encinas disfruta ya de Olivia, pero en España hay más de 200 secuestros parentales"

Audio

Los casos de secuestro parental vuelven a ser noticia. En España hay más de 200 y después de escuchar esta mañana a Alberto Encinas en Herrera en COPE es obligado poner el foco en este problema.

Si eres padre o eres madre ponte en situación. Después de un fracaso matrimonial, te separas y, a pesar de que tienes la custodia compartida de tu hijo o de tus hijos, si es que tienes más de uno, tu pareja se lo lleva. Es un secuestro en toda regla porque lo hace en contra de todo tipo de sentencias.

Eso es lo que le pasó a Alberto Encinas. Su ex mujer se llevó a su hija a Polonia y desde 2011 no ha sabido nada de ella. Después de una larga batalla judicial, tras 8 años de una desesperación absoluta, gracias a la imprescindible labor de la Guardia Civil, la niña, Olivia, ya está en Palma de Mallorca. Hoy le contaba a Carlos Herrera los momentos que ha vivido durante estos largos años: “He tenido muchas frustraciones en Polonia y en mi desesperación me he quedado horas en un parque esperando a ver si aparecía mi hija”, relataba.

Ahora Alberto tiene un largo camino por delante porque la niña sabe muy poco de su padre. La madre le ha ocultado cualquier señal. Su caso se ha resuelto. Ha tardado 8 años en reencontrarse con su hija. Y hoy hay que recordar los más de 200 secuestros parentales en España a los que la ley es incapaz de resolver.

Lo que si avanza, dentro de un secretismo absoluto, con una evidente falta de transparencia, son las negociaciones entre Esquerra Republicana y PSOE.

Hoy se ha celebrado la tercera reunión entre representantes de los dos partidos. En realidad es, al menos, la cuarta, porque ayer se vieron de forma secreta en un contacto previo calificado por fuentes socialistas como discreto. El minuto y resultado de este último encuentro es fácil de resumir. Lo han hecho en un comunicado de apenas siete líneas, en el que el constatan avances y en el que el PSOE hace suyo uno de los deseos separatistas al reconocer por segunda vez que hay un conflicto político. Hace menos de un mes, Pedro Sánchez hablaba de problema de convivencia. Es sólo una pista de lo que están cocinando por detrás y a espaldas de todos los españoles.