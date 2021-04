Antonio Herraiz: "Pinta mal para el PSOE y hasta el 4 de mayo vamos a tener a Sánchez hasta en la sopa"

Audio

Esta semana España contará con una nueva vacuna. Será la cuarta después de la de Pfizer, Moderna y la polémica de AstraZeneca. Entre mañana y el miércoles llegará la vacuna de Janssen, del laboratorio estadounidense Johnson & Johnson. Al solo necesitar una dosis -con un pinchazo la pauta está completa- esto debería agilizar el ritmo después de que aquí nadie haya asumido los compromisos fijados. ¿Cuándo empezarán a inocular con este fármaco? Las estimaciones que han hecho en Sanidad, una vez se distribuyan los viales entre las CCAA, es que el lunes ya se estén colocando con la vacuna de Janssen. ¿A quién? Se administrarán en la franja de edad de entre 70 y 79 años y es novedad de hoy porque en la última actualización del plan de vacunación no se había precisado.

Por lo demás, los intereses comerciales, el pulso entre la Unión Europea y Reino Unido y la incapacidad de los propios estados para tranquilizar a los ciudadanos siguen alimentando las dudas sobre AstraZeneca. Esta mañana la ministra de Sanidad no ha aclarado qué va a pasar con los dos millones de personas que se han puesto la primera dosis de este fármaco y tienen menos de 60 años. Crece la incertidumbre y aumenta también el porcentaje de los que a pesar de estar citado, han decidido no ponérsela. En los centros de salud, las enfermeras que ponen la vacuna son las que están recibiendo todas estas dudas. Gema es enfermera de Orense: "Es en torno a la idoneidad frente a patologías que tienen, o procesos que hayan padecido, la opción a la idoneidad de administrarla según su edad, debido a los cambios que ha habido en la población diana".

Y en medio de todas estas dudas, no pasamos por alto que estamos inmersos en la carrera electoral en Madrid. El sábado comienza oficialmente la campaña, aunque el melón se abrió justo el día en el que Isabel Díaz Ayuso convocó oficialmente los comicios. Al PSOE le salió tan mal lo de Murcia que Sánchez ni su asesor Redondo midieron la repercusión que podía tener la fallida moción murciana. Por eso les pilló sin candidato. Tras dos fracasos seguidos sin poder gobernar, Ángel Gabilondo no era ni de lejos el candidato con más opciones. Pero no tuvieron opción de cambiarlo, después de las calabazas que recibió Sánchez por parte de otras alternativas. Ahora ven que sus perspectivas electorales son muy bajas viendo que apoyos que el propio Sánchez recibió en las generales en Madrid se pueden ir ahora incluso al PP. ¿Por dónde pasa ahora la estrategia de los Redondo de turno y del resto de la factoría de marketing de Moncloa? Pasa por aprovechar el cargo de presidente, aprovechar todos los resortes que ofrece la presidencia del Gobierno para hacer campaña a favor de Gabilondo. Tan mal lo ven que las comparecencias y la presencia de Sánchez se va a multiplicar. Tendremos al presidente, hasta en la sopa. Y lo vamos a comprobar.