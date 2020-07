Herraiz: “Sánchez se presenta como salvador de Europa y España, aunque sin Merkel no tendríamos acuerdo"

El Congreso de los Diputados ha cerrado el curso más atípico de la democracia. Por medio, unas elecciones en noviembre -que fueron una repetición de las de abril- y una pandemia sanitaria de la que seguimos sumando brotes y focos.

Esta mañana Pedro Sánchez ha acudido a la cámara para, en teoría, explicar los detalles de la cumbre europea en la que se acordó, in extremis, el fondo para afrontar la crisis. A España le corresponden 140.000 euros, de los que hay que devolver con el correspondiente interés 68.000 mil, casi la mitad. Pero tras cinco horas de pleno, seguimos sin saber cómo te va a afectar a ti y a mí. Dónde se va a destinar esa cantidad y cómo piensan cumplir las exigencias marcadas por los países más estrictos como Holanda. Son cuestiones que terminan afectandonos a todos. Si habrá consecuencias en materia de pensiones, subida de impuestos o si seguirá adelante la contrarreforma laboral planteada por PSOE y Podemos, bajo el impulso de BILDU.

¿Para qué ha servido el pleno de hoy? Para que siga la campaña de adulación del líder. Lo vimos a la vuelta de la cumbre, con los ministros aplaudiendo antes del Consejo de Ministros, y hoy se ha repetido la misma escena, pero en el Congreso.

Desde la dirección del PSOE han llamado a filas y aunque sólo podían acudir el 50% de los diputados del grupo han abarrotado la bancada socialista. Ante tal efusividad, ante un aplauso de más de un minuto, con los diputados en pie, el presidente se ha mostrado triunfalista.

“Este gobierno, el Gobierno de España, actuó y recorrió insistentemente el camino del acuerdo. Por eso viajé a Lisboa, dialogué con el Primer Ministro Costa… Por eso estuve en La Haya con el Primer Ministro Rutte… Por eso me senté con mi colega italiano en Madrid… O, por eso estuve con la Canciller Merkel o con el primer ministro sueco”, ha explicado el presidente.

Pedro Sánchez salvador no sólo de España, también de Europa. Pero el presidente sabe que, si no es por Merkel, el acuerdo no sale adelante. Igual el aplauso de esta mañana de los socialistas iba también para la canciller alemana.

Por cierto, que, en la sesión de esta mañana, Vox ha anunciado una moción de censura. La van a presentar en septiembre y el PP ya ha dicho que no la va a apoyar. El partido de Casado sostiene que es una simple maniobra de distracción, un brindis al sol que en ningún caso saldrá adelante y que sólo refuerza al PSOE.