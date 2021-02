Antonio Herraiz:"Si Podemos no es capaz de condenar la violencia, no tiene sentido que esté en el CGPJ"

Los comerciantes del centro de Barcelona están al límite. Tras seis noches de disturbios, con escaparates rotos y tiendas saqueadas aseguran que ya no pueden más. Para esta noche hay convocada nuevas protestas y en MEDIODÍA COPE hemos pasado por las calles más afectadas por los violentos. Ahí está la plaza Urquinaona, la Puerta del Ángel, plaza Catalunya, Paseo de Gracia y esta es la fotografía sonora tras casi una semana de la acción de delincuentes que actúan coordinados por guerrillas urbanas: "El Paseo de Gracia está absolutamente devastado. Estos 6 días hemos sufrido ataques en más de 75 establecimientos, se han roto más de 100 escaparates, hay más de 300 pintadas y 12 establecimientos fueron brutalmente saqueados".

Esta es la situación que detalla Lluis Sans, que es el presidente de los comerciantes el Paseo de Gracia. Desde el martes pasado se han practicado más de 110 detenciones en toda Cataluña, ocho esta tarde noche, pero a la vista está que son insuficientes. Y lo son porque los mossos de escuadra no tienen las herramientas legales necesarias y llevan lo de la proporcionalidad hasta el extremo porque no tienen el apoyo de sus jefes políticos. Esto lo saben bien los violentos y lo aprovechan. ¿Quién lo paga? Los comerciantes que a las pérdidas por la pandemia, acumulan ahora los destrozos y saqueos de sus negocios. Están hartos y miran directamente a la Generalitat de Cataluña y a la alcaldesa Colau, que condena, pero a su manera: "En cambio lo que si hacen todos es criticar la actuación de la propia policía de la Generalitat, simplemente estamos en un mundo al revés, estamos en un mundo al revés donde se cuestiona a la policía y no se defiende realmente a las empresas que estamos intentando seguir adelante, dando trabajo".

En el Gobierno Pablo Iglesias calla. Y el que calla otorga. No ha dicho ni media palabra de los altercados en Barcelona. Ya se encargó de justificarlos su portavoz Echenique. Y en ese contexto, la brecha en el Gobierno de coalición se va haciendo más grande, de momento, sin consecuencias prácticas. Pero puede haberlas. Y ahí está la negociación para la renovación de cargos que te adelantó COPE la semana pasada. Afecta al Consejo General del Poder Judicial y también al Constitucional o a RTVE. En cuanto al máximo órgano de gobierno de los jueces, esta mañana en Herrera en COPE, el secretario de los populares Teodoro García Ejea ha confirmado lo que te venimos contando. La principal condición para que las conversaciones salgan adelante, es excluir a Podemos: "Le tengo que confirmar que Podemos está al margen de cualquier negociación para renovar el CGPJ. Creo que este es el camino adecuado para renovar las instituciones y fortalecer su independencia, dejar al margen del Poder Judicial a Podemos, porque el pirómano no puede elegir al bombero".

Si en Podemos no son capaces si quiera de condenar la violencia, qué sentido tiene que estén representados en el máximo órgano de gobierno de los jueces.