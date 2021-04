Antonio Herráiz: "Nueve anuncios para no concretar nada. La propaganda frente a la gestión"

Ya te hemos contado que la probabilidad de sufrir un trombo en aquellos que se han puesto la vacuna de Janssen es del 0,00008%. Te hemos contado que esa probabilidad es del 0,18 -muy superior- si eres fumador y que se eleva al 30% entre los pacientes ingresados con coronavirus. El 30% que se contagian y son hospitalizados tienen probabilidad de sufrir un trombo.

Con esta relación, ¿qué ha llevado a EEUU y después a la Unión Europea a paralizar la vacunación con Janssen? Aquí ya no vale uno de los argumentos fundamentales que se empleó con AstraZeneca. Como la compañía es anglosueca, las dudas que despertó su fármaco estrella se enmarcaron en el pulso entre Reino Unido y la Unión tras el Bréxit. Ese argumento con Janssen no sirve porque Jonhson and Jonhson es una multinacional norteamericana. Que a nadie se le escape que la batalla que libran estas compañías es brutal, porque en juego hay miles de millones de dólares. Como prueba el anuncio que ha hecho hoy Pfizer en medio de la confusión con su competidor: aumentan en 50 millones de dosis la entrega de vacunas a la Unión Europea de abril a junio.

Sin conocer los motivos para su paralización, la mayoría de expertos coinciden en que con esos porcentajes, con esas probabilidades insignificantes para que aparezca un trombo en una persona que se ha vacunado, no tiene sentido suspender la vacunación. Esto va a retrasar la inmunización de miles de personas.

A España hoy iban a llegar 300.000 dosis y de todas las vacunas que se van a poner en nuestro país, 17 millones son de esta firma. Así que como para no estar expectantes con lo que va a decidir la Unión Europea y después nuestro Ministerio de Sanidad.

Ya digo que los expertos no comparten su paralización, pero ¿ellos se pondrían esta vacuna? Le hemos preguntado a Manuel Muro, que es el Jefe de Servicio de Inmunología del Hospital CU Virgen de Arrixaca de Murcia: “Simplemente que pierdan el miedo. Yo por ponerte un ejemplo, mi hijo está en Madrid en la facultad de Medicina y le han vacunado con AstraZeneca. Y bueno, pues no tiene ningún problema, está esperando a ver si se decide si se pone la segunda dosis”.

Hoy la noticia ha estado también en el pleno del congreso en el que se ha debatido sobre el estado de Alarma. Todo apunta a que pondrá fin el 9 de mayo, es la intención del presidente del Gobierno, que sigue sin desvelar su plan B. Con qué recursos, sobre todo jurídicos, con qué paraguas legal van a contar las CCAA para implantar restricciones si son necesarias. Los socios del Gobierno, el PNV, han pedido a Pedro Sánchez que lo prorrogue. Y en esta sesión, Sánchez ha aprovechado para por novena ocasión presentar un plan de recuperación económica que no sigue sin detallar. Se lo ha afeado el líder de la oposición.

Sánchez sigue con sus anuncios y más anuncios. Con este lleva ya 9. La propaganda al poder nueve veces que ha contado lo mismo sin concretar nada. ¿Y mientras qué? Mientras, los fondos europeos siguen sin llegar, los negocios siguen cerrando, hay empresas de muchos sectores arruinadas, pero lo importante es vender bien la mercancía.