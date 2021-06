Antonio Herraiz: "La demagogia populista ha impedido que los jugadores de España estén ya vacunados"

Se cumple justo un mes desde el final del estado de alarma. Esta tarde, el Gobierno va a tratar de consensuar con las comunidades autónomas las restricciones a la hostelería y al ocio nocturno que no han recibido el respaldo de la justicia. Sanidad ahora dice que la situación es diferente, esto lo dice tan sólo cuatro días después de su publicación en el BOE, y lo van a dejar todo en recomendaciones y que cada Ejecutivo autonómico decida. Vamos que no va a ser de obligado cumplimiento.

El gran debate en este consejo de hoy va a ser la vacunación de la selección española de fútbol. Sánchez y su ministro de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes saben desde hace muchos meses que los de Luis Enrique se estrenan este lunes en la Eurocopa. Y saben también que en una convocatoria internacional puede pasar lo que ha ocurrido. Que un jugador da positivo por coronavirus. Primero fue Busquets y después Diego Llorente. Nadie descarta que puedan ser más. La pregunta y el debate. ¿Por qué el equipo que va a representar a todos los españoles no fue vacunada hace ya muchas semanas? ¿Por qué no siguieron el mismo patrón que con nuestros olímpicos? Pues entre otras cosas, por la demagogia. Otra vez la demagogia populista que acorrala a Sánchez desde sus socios de Podemos ha permitido que ocurriera lo que ha ocurrido. Y todo también con la pasividad de la Federación Española de Fútbol que las ha visto venir. El Gobierno plantea esta tarde a las CCAA la vacunación de la selección. Algunas regiones como Madrid creen que la decisión solo le corresponde al Ministerio de Sanidad y que además llega tarde. Enrique Ruiz Escudero es el consejero madrileño: “Creo que desde el punto de vista clínico, vacunar a la selección cuando quedan cuatro días para que empiece el torneo, no tiene ningún sentido plantearlo en este momento. Pero bueno, veremos cómo discurre el Consejo Interterritorial pero evidentemente no son las CCAA las que tienen que tomar la decisión".

Con todos los respetos para el consejero de sanidad de Ceuta, de Castilla-La Mancha, de Madrid o de Cataluña. Qué tienen que decir ellos sobre si vacunan o no a la selección española de fútbol.

Y con el presidente del Gobierno hoy en Argentina, ha puesto a trabajar a los suyos para justificar a los cuatro vientos los indultos a los separatistas condenados. Hay dos fechas en un horizonte muy próximo que condicionan su estrategia. El primero son las primarias en el PSOE andaluz. El segundo: la manifestación de Colón de este domingo. El ministro de Justicia que debería defender la legalidad de todas las medidas habla de los indultos como utilidad pública: “La ausencia de comunicación y entendimiento no beneficia a nadie. Más que a aquellos que viven de la crispación y el odio, no se suman en sacarlo. No se merece España que el PP se sume a la crispación y el odio. Y esa forma de hacer política basada en la crispación y el odio perjudica a las instituciones democráticas tal y como podemos ver dentro y fuera de las fronteras”.

Pues eso. El que no esté a favor de los indultos es que tiene odio. Este es el argumento de todo un ministro de Justicia.