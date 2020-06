Antonio Herraiz: "El Gobierno lleva más de una semana sin actualizar la cifra de muertos pero le da igual"

Hace ya muchos días e, incluso, ha pasado alguna semana que no nos detenemos en los datos que ofrece Sanidad sobre el coronavirus. La verdad es que en ningún momento fueron precisos, pero al menos al principio del confinamiento servían para comparar tendencias. Y eso que hubo días, que el total registraba menos muertos que la jornada anterior, como si hubieran resucitado de repente.

Ahora fijarnos en esos datos sí que ha perdido todo el sentido. ¿Por qué? Porque el Gobierno lleva 9 días sin actualizar el registro de fallecidos por coronavirus. Ese cálculo está congelado. En el continuo baile de cifras, se detecta que las comunidades informan de muertos, pero Sanidad no los computa. El ministerio reconoce 25 fallecidos en la última semana, aunque las comunidades autónomas han notificado más de 100 en los mismos días.

A Fernando Simón, día tras día le preguntan por este desfase. Y nunca es capaz de explicar con claridad por qué se produce y con qué argumentos lo defienden sus jefes. Simón se ha acostumbrado a ser el escudo de Salvador Illa y de Pedro Sánchez, no sólo como experto sanitario, a veces incluso como político, y se muestra feliz y contento.

Es un tema que no le preocupa al Gobierno lo más mínimo. Y si le interesara, hace semanas que habría puesto remedio, para reconocer la verdadera dimensión de la tragedia y para saber con certeza a cuántos de los nuestros hemos despedido.

No le preocupa porque tiene una clara estrategia de defensa. Cuando le cuestionen las cifras oficiales, siempre va a mirar a Madrid y a la gestión que se ha hecho en las residencias de mayores, como si ellos no hubieran tenido ninguna responsabilidad como mando único.

Hoy Herrera en COPE, le ha preguntado a la presidenta madrileña por lo que ha pasado en las residencias. Isabel Díaz ayuso se ha defendido del ataque de la izquierda que le ha acusado de dejar morir a los mayores en las residencias: Lo que están intentando trasladarle a muchas familias es que la muerte de su ser querido se podía haber evitado y eso es algo imperdonable, porque no es verdad. Se ha peleado por cada vida, la vida siempre es igual de importante".

A los que miran sólo a Madrid, donde la gestión en las residencias ha sido mejorable, habría que preguntarles por qué sólo se fijan en esta comunidad y no en lo que ha pasado en Castilla-La mancha y en Aragón. Porque ha sido igual de grave y de trágico.

Al margen de la crisis del coronavirus, en este martes te tengo que hablar de todo un campeón. Ha ganado dos veces el mundial de Rallys, tres ocasiones el Dakar, y hoy el jurado de los premios Princesa de Asturias le ha concedido este galardón en el apartado de Deporte. Desde hace años era un clamor, y a principios de año, en el Partidazo de COPE, el propio Carlos Sainz le reconocía a JuanMa Castaño que le hacía mucha ilusión: "Y por supuesto no voy a negar que me encantaría, pero bueno, el jurado decidirá y yo acataré como no podía ser de otra forma lo que sea, igual que lo aceptado siempre, igual que hace 2 años sé que estuve luchando allí hasta el final y cuando no salió. pues no pudo ser y dije bueno pues soy cabezota y seguiré intentándolo".

Todo llega y este premio Princesa de Asturias es más que merecido.