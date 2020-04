Antonio Herraiz: "Cuidan de nosotros en hospitales y cuando llegan a casa tienen que cuidar de los suyos"

Quiero que conozcas en primer lugar a Marta Arsuaga. Es una de las miles de sanitarias que aplaudes cada día cuando a las ocho sales a tu ventana o a tu balcón. Marta Arsuaga es médico especialista en enfermedades tropicales del hospital de La Paz de Madrid. Ellos son personal de máximo riesgo. Los datos oficiales son confusos, pero más de 20.000 sanitarios se han contagiado en toda España. Son el 14% de todos los positivos que tenemos en nuestro país.

Cuando acaban su jornada, los médicos, los enfermeros, celadores, todo el personal sanitario tiene que volver a su casa. Y allí coinciden con personas mayores, con sus padres, o con niños, con sus hijos. Después de cuidarnos a nosotros en los hospitales tienen que cuidar a los suyos: “En mi caso era complicado porque mis hijos son muy pequeños, no entienden que yo no les abrace, que no les coja, no les de besos o me encierre en una habitación. Cuando salgo de trabajar, hago una buena desinfección de manos, de todo, mi ropa nunca entra en contacto con ninguna planta donde hay pacientes ingresados con coronavirus y en cuanto llego a casa lo primero que hago es lavarme las manos y quitarme la ropa”.

Marta Arsuaga tiene dos hijos pequeños, de uno y de tres años. Su prioridad es que ellos estén a salvo de la enfermedad. Como todos los niños, después de 24 días confinados, también quieren salir de casa: “Me dice: “Mamá, ¿vienes de ver la coronavirus?” y le digo que sí. Se pone la mascarilla de broma. Sí, está muy concienciada. Si no salimos de casa sabe que es por el coronavirus. Dice “cuando se valla el coronavirus, saldremos””.

La pregunta que se hacen los niños de esta doctora es la misma que nos hacemos todos. ¿Cuándo va a acabar esta pesadilla? El Gobierno ha aprobado hoy la anunciada prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril. ¿Qué va a pasar después? Nadie lo sabe. Nadie se atreve a definir los pasos que vendrán después.

Sin detenerse en las fechas de casa país, la Organización Mundial de la Salud acaba de confirmar que la salida del confinamiento no será de golpe sino de forma escalonada. De forma inmediata nada volverá a ser como antes y después de 24 días confinados, van a aumentar los controles porque las fuerzas de seguridad están comprobando que hay gente que comienza a relajarse y se salta el estado de alarma. Paciencia que todavía queda.