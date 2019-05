Antonio Herráiz: "Natalia confesó a su grupo de amigas que se sentía perseguida y observada"

Tiempo de lectura: 2



Hoy estamos muy pendientes de Natalia Sánchez Uribe. Es una joven, de 22 años que estudia Económicas en la Universidad Autónoma de Barcelona y que en este momento cursa Erasmus en la Sorbona de París. Apenas le quedan diez días en la universidad parisina y cuando estaba a punto de regresar a España ha desaparecido su rastro.

No se sabe nada de ella desde el pasado martes 30 de abril. Las últimas pistas son su mochila en la que llevaba el móvil y su ordenador portátil. Ha sido localizada junto a un parque de la universidad. Hay una pista más. En las horas previas a su desaparición, Natalia confesó a su grupo de amigas que se sentía perseguida y observada. La joven de 22 años estaba inquieta.

Natalia estaba buscando piso porque en el que vivía se le había acabado el contrato en el distrito 14, al sur de París. La mañana de su desaparición trasladaba sus maletas a la vivienda de una amiga. En el anuncio que publicó en su momento en las redes, se presentaba como buena cocinera, muy limpia aunque un poco desordenada con su ropa.

No se sabe más de Natalia. Sólo un último mensaje publicado en las redes sociales. “Cuando tu salud mental es mala, date un respiro”. Ya decimos que se sentía perseguida y este es un dato en el que trabaja la policía. La familia de la joven es de Granada aunque viven en Calviá. El alcalde de este municipio de Mallorca, Alfonso Rodríguez, ha explicado en Mediodía COPE que la investigación sigue en marcha.

La familia de Natalia Sánchez han pedido que no se especule sobre el caso de su hija. Sigue la investigación para conocer su paradero y no quieren que se convierta en un circo.

Pendientes de Natalia y atentos también a los encuentros en Moncloa. No se esperaba ningún gran acuerdo entre Pedro Sánchez y Albert Rivera y no lo ha habido. Se esperaba los líderes del PSOE y de Ciudadanos limaran asperezas y desde el Gobierno aseguran que el encuentro de hoy sirve para normalizar relaciones y restablecer espacios de diálogo. La reunión ha durado 50 minutos, casi una hora menos que la de ayer entre el presidente en funciones y el líder del PP. Después ha comparecido Albert Rivera y no ha escondido que a menos de 20 días para las municipales, autonómicas y europeas su gran objetivo sigue siendo dar un nuevo mordisco al Partido Popular en los comicios del 26 de mayo. Se ve como líder de la oposición, así que lo de apoyar al Gobierno nada de nada. De momento, y es bueno subrayar lo de de momento, sólo contarán con su apoyo si es necesario apoyar el 155 de la Constitución en Cataluña.

Esta tarde es el turno de Pablo Iglesias. El líder de Unidas Podemos se ve en el Gobierno. Como vicepresidente, como ministro o de lo que sea. Y en el PSOE saben que dependen de ellos.