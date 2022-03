Hola Pilar: “Queridos amigos ucranianos, perdonadnos si no hemos sido capaces de detener todo esto… Pobre patria nuestra, pobres todos nosotros, independientemente de dónde vivamos. Es una desgracia común. ¡Señor, qué vergüenza!”. Así se ha dirigido la profesora rusa Svetlana Panic a sus muchos amigos de Ucrania en las primeras horas de la invasión perpetrada por el ejército ruso. “Nos espera una vida muy difícil… será necesario ser más exigentes con nosotros mismos, resistir continuamente al cinismo, no sólo al que viene de fuera sino al que se nace en la mente y el corazón”.

Svetlana Panic es investigadora del instituto Solzhenitsyn en Moscú. Confiesa que, como ella, muchos rusos no consiguen dormir estas últimas noches (como la mayoría de los ucranianos, bajo las bombas) y reconoce su ansiedad por la suerte de sus amigos de Kiev, Doneck, Lvov, Jarkov, o Marjupol. Rusos que no salen en los telediarios, pero sienten la necesidad de rebelarse (cada uno a su manera) contra esta guerra absurda. “Hay vergüenza, dolor y lágrimas como reacción sana al mal. Y mientras sea así, estamos vivos”. Habla también de la gracia de compartir en estas horas la música, los libros, la palabra y el pensamiento libre. Sobre todo, afirma la necesidad de estar unidos, “porque de esta manera el mal no será omnipotente, y superaremos este desastre”.

Hay una tarea especial para los que nos llamamos cristianos, concluye esta intelectual rusa que da voz a tantos compatriotas silenciados: “no devaluar la palabra de Dios, no banalizar nuestra fe, que ahora sólo podemos mostrar con nuestra vida, sin ninguna retórica”. Me viene a la memoria el primer Papa eslavo, que invocó una Europa unida desde el Atlántico a los Urales: San Juan Pablo II ruega por nosotros, ruega por este continente que tanto amaste.