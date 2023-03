Saberse amado hace posible el perdón

El 28 de abril de 2022 fue detenido Giorgio Pietrostefani, militante de extrema izquierda acusado del asesinato del comisario Luigi Calabresi en 1972. La viuda del comisario, Gemma Capra, nada más conocer la noticia, rezó por él y por su familia. Sus nietos adolescentes le dijeron: “¡abuela, esto ya es demasiado!”. Pero ella le contestó que no era demasiado, sino uno de los regalos que Dios me le ha hecho en estos 49 años de camino en la fe. Esta tarde Gemma Capra estará a las 19.30h en la Fundación CEU San Pablo, en Madrid, para presentar su libro “La grieta y la luz, Un camino de perdón” en el que cuenta su impresionante historia. A punto de cumplir 75 años mantiene un encanto y un señorío que desarman. Mucha gente le ha agradecido a lo largo de estos años su testimonio, y ella se alegra porque significa que hace falta ver, dentro de la tragedia, algo “bueno”, algo “verdadero”.

Aquella mañana, cuando le dijeron que habían matado a su marido, Gemma escuchaba a los demás que lloraban y mostraban su rabia. Tras una confusión total se tumbó en un sillón al lado de su párroco, y poco a poco empezó a sentir una paz interior increíble, como si Dios la tomara en brazos. Explica que fue el don de la fe para ella, que hasta ese día era católica por tradición familiar. Después no siempre ha sido así, en muchos momentos el dolor era terrible, pero siempre volvía a su mente aquel momento y se decía: “Gemma, tú sabes que Dios está cerca de ti”.

Para la esquela de su marido eligió la frase del Evangelio: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», para romper la cadena del odio. Esa frase ha tomado carne con los años, se ha hecho más viva. Sus hijos aún no han perdonado, pero Gemma no quiere forzarles, ni darles moralina. Tienen que hacer su propio camino. A sus 75 años reconoce que ha tenido una vida llena de amor. Saberse amado es lo que posibilita el perdón. Esta tarde podremos escuchar su testimonio en Madrid