Romper el bucle de la desolación

Ya casi no hablamos de Siria, ahora mandan otras prioridades. Eso no significa que aquel martirizado país haya recobrado la tranquilidad para reconstruir. Por eso me ha interesado una noticia que rompe el bucle de la desolación: más de cien jóvenes cristianos procedentes de todas las regiones del país se han reunido en Damasco para mirar junto al futuro y ayudarse en una decisión que no podemos dar por descontada: ellos quieren quedarse en su país.

Antes de la guerra, en Siria vivía una comunidad cristiana notable por su pujanza y protagonismo social, pero tras doce años de terrible violencia, en medio de una dura crisis económica y social, muchos cristianos han abandonado el país en busca de seguridad y mejores oportunidades. Impresiona la convicción con que se ha expresado uno de los jóvenes que han participado en este encuentro, propiciado por el centro The Christian Hope y sostenido por Ayuda a la Iglesia Necesitada. Rafik Abboud, procedente de Homs, una ciudad terriblemente castigada, ha resumido el sentimiento de los jóvenes cristianos: “soy un cristiano sirio que vive en Siria y quiero quedarme en mi país y contribuir con mi experiencia y habilidades a la sociedad”. No se trata de romanticismo. Esta es una dura elección, porque el servicio militar obligatorio puede durar hasta una década, y además es palpable la falta de oportunidades laborales, lo que hace difícil formar una familia.

Durante este evento se formularon planes para crear centros de formación, plataformas de empleo y de apoyo a las familias jóvenes. Cosas que aquí nos parecen muy normales pero que allí resultan cuestión de vida o muerte. ¿De dónde sacan estos jóvenes el coraje y el buen juicio para esta aventura? No olvidemos que ellos pertenecen a la primerísima historia del cristianismo en el mundo.