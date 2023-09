Lo que sembramos no se ha perdido

Últimamente hablamos menos de Venezuela, no porque la situación haya mejorado en aquel querido país. Me viene esto a la mente al leer una entrevista al cardenal de Caracas, cardenal Baltazar Porras, que ha estado este verano en el Meeting de Rímini, un gran evento cultural y misionero organizado cada verano por Comunión y Liberación en esa ciudad del Adriático, donde ha visitado una exposición dedicada al beato José Gregorio Hernández.

El cardenal explica que la situación sociopolítica sigue siendo muy complicada, que no hay trabajo y escasean los bienes de primera necesidad. Sin embargo, la gente no ha perdido la fe, ni tampoco la alegría. Se refiere también al éxodo de millones de venezolanos, una herida realmente dolorosa que, sin embargo, tiene otra cara que nadie mira: todos ellos son testigos de la fe en América, en Europa, en Australia o en Asia. Los emigrantes venezolanos, allí donde llegan, lo primero que buscan es una iglesia. Tienen muchos problemas, pero lo primero que buscan es una comunidad cristiana porque la fe es el gran tesoro de su vida. “Lo que hemos sembrado en Venezuela no se ha perdido, dice el cardenal Porras, y los emigrantes se convierten en misioneros, testigos de Jesús que van por el mundo. Allí donde llegan son una esperanza porque nuestra cultura, tan abierta, es un don para todos”.

Un ejemplo de esto es el interés que suscita la figura del beato Hernández también en Europa. El cardenal se ha mostrado encantado con la exposición que le ha dedicado el Meeting de Rímini porque su contribución infatigable a la paz, su entrega a los pobres, en los que veía el rostro de Dios, y su fe, tan auténtica, siguen siendo un mensaje actual para todos. Fue un laico enamorado de Cristo, y por eso indica un camino que todos los fieles deberían recorrer. Por cierto, Porras ha visto eso confirmado en el ambiente del Meeting, donde ha reconocido el mismo espíritu del primer santo venezolano.