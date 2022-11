Lo que hace florecer la vida

Ayer se cumplieron 500 años de la llegada de Ignacio de Loyola a Manresa cuando iba camino de Tierra Santa. Lo ha recordado el Papa Francisco en una carta al arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella, en la que recuerda a aquel pobre soldado que, después de haber servido al rey hasta derramar su sangre, iba herido en el cuerpo y en el espíritu, y tenía el deseo de seguir a Cristo en pobreza y humildad.

Francisco observa la paradoja de que, para llevarlo hasta ese punto, Dios se sirvió de una guerra y de una peste. Esta última le impidió llegar a Barcelona y lo retuvo en la cueva de Manresa. No sin cierta ironía, dice el Papa que hoy no nos faltan guerras y pestes para que lleguemos a convertirnos. En definitiva, cualquier circunstancia puede ser una oportunidad para cambiar de rumbo y orientarnos hacia lo que verdaderamente importa. Las crisis nos sirven para aprender que, si bien somos libres de corresponder o no a las llamadas de su gracia, siempre es el diseño del amor de Dios el que dirige el mundo.

El arrogante soldado que había sido Ignacio supo ser dócil a la llamada de Dios, y además no retuvo esa gracia para sí, sino que la consideró como un don para los demás, como un camino que podía ayudar a otras personas a encontrarse con Dios. Impresiona pensar en que algún tiempo después, en la universidad de París, otro joven altanero, Francisco de Javier, escuchó hablar a aquel Ignacio que había sido su enemigo en el campo de batalla y, al escuchar sus palabras, cayó de sus manos la piedra con la que pensaba agredirle. A partir de ese momento, Francisco Javier obedeció a Ignacio de Loyola, o más bien, a través de su enseñanza obedeció a Cristo, y su vida floreció de un modo inimaginable. Así continúa la historia.