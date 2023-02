Por la libertad, Sancho

“Por la libertad se puede y debe aventurar la vida”, escribió nuestro genial Cervantes en El Quijote, y es casi un emblema de la cultura occidental. Pero ¿a qué nos referimos realmente cuando hablamos de libertad? En todo lo que nos importa (el amor, el trabajo, disfrutar, afrontar el sufrimiento) tenemos que ejercer la dimensión misteriosa de la libertad, no hay nada automático. La libertad implica una capacidad de elegir, pero ¿para alcanzar qué? Aquí se plantea el vínculo indisoluble entre libertad y verdad: no se puede acoger la verdad sino a través de la libertad; pero si la libertad no se orienta a la verdad (al bien), se agosta. Hoy prevalece una imagen de la libertad basada en la ausencia de vínculos, en una supuesta capacidad de autodeterminación sin límites. Eso solo conduce a la soledad, a la frustración y a la violencia. Sólo a través de una pertenencia viva reconocemos el gusto inconfundible de la libertad. Cuando un esposo ama a su esposa su libertad se ensancha. Lo mismo que cuando una madre ciñe su agenda a las necesidades de sus hijos: este plegarse no es “perder”, es “ganar”. Sucede también cuando asumimos una posición pública incómoda por afirmar algo que es justo, pensemos en los mártires. La libertad puede ensancharse o encogerse en la medida que se adhiere al bien y a la verdad, o se separa de ellos.

Vivir en la libertad significa acoger el significado de la vida y adherirnos a él. A eso se refería Pablo de Tarso cuando hablaba de vivir en la libertad. Él la experimentó plenamente cuando encontró a Cristo como significado de la vida. Y por eso la Iglesia, aunque hoy suene a provocación, es espacio de auténtica libertad, como proclamaron los grandes Padres, como san Agustín y San Ambrosio. Por último, la formade estar en el mundo que nace de la experiencia de la libertad es el testimonio. Esa es también la característica de la vida cristiana, no la dialéctica agresiva ni las monsergas.