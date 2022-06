No hay contradicción entre Cristo y la Iglesia

En la Misa del Corpus Christi escuchamos la afirmación contundente de San Pablo de haber recibido del Señor el relato de Última Cena: que antes de ser entregado, Jesús tomó el pan y el vino, pronunció la bendición, los repartió a los apóstoles y les instó a realizar este mismo gesto en memoria suya. Pero, en sentido literal, Pablo no recibió el sacramento de la Eucaristía ni su significado directamente del Señor, sino de la comunidad cristiana de Damasco, en la que se involucró tras su conversión. Para Pablo era evidente desde el primer momento que no hay contradicción posible entre Jesús y su Iglesia. La voz que escuchó en el camino de Damasco le increpaba de esta manera: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”. En realidad, a quien perseguía Saulo era a los cristianos, pero en seguida comprendió que, al hacerlo, perseguía literalmente al propio Cristo. Los cristianos, la Iglesia, eran su cuerpo, su presencia real en la historia. Y esta no era una reflexión teórica. Al quedar temporalmente ciego, fue tomado de la mano por los discípulos, que le llevaron a Damasco para ocuparse de él. Le cuidaron, le alimentaron, y empezaron a explicarle el contenido de la fe que apenas unos días antes él perseguía con saña.

En toda la predicación de San Pablo no hay rastro de esa mentalidad tan típica de nuestra época, que separa a Cristo de la Iglesia. Siempre hacía énfasis en que el Evangelio que había recibido no era una “invención humana”, pero Pablo encontró a Cristo a través de la Iglesia, como le ha pasado desde la primera hora a cada uno de los cristianos. En la Iglesia, Pablo se curó de su ceguera, en la Iglesia fue bautizado y se alimentó con el Cuerpo y la Sangre del Señor, y en la Iglesia resolvió sus preguntas más acuciantes sobre su vida y su misión, aunque eso implicara no pocas discusiones con sus hermanos.