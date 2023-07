No esperemos todo de la política

El pasado lunes tomábamos nota en nuestra Línea Editorial de cómo los españoles de cualquier orientación política habíamos celebrado con orgullo compartido la victoria de Alcaraz en Wimbledon. La experiencia social indica que no nos concebimos como parte de bloques cerrados, a pesar de lo que parece deducirse de la confrontación política. Existe ya una experiencia de amistad social en la vida real de cada día, que hace posible vivir con dignidad, sin exclusiones y sin miedos, junto a otros que piensan diferente.

Es importante tomar conciencia de que ninguna fórmula política va a resolver todos los problemas o nos va a ahorrar las fatigas de ser ciudadanos de un tiempo marcado por la incertidumbre. Todos estamos en el mismo barco y buscamos trabajo estable, ayuda para nuestras familias y educación para nuestros hijos de acuerdo con nuestros valores y convicciones; deseamos que nuestro sistema de bienestar sea sostenible, queremos instituciones prestigiosas y fiables, y que el Estado garantice la libertad para las iniciativas sociales en las que participamos, ya sea en el ámbito educativo, empresarial, cultural o religioso. Y apostaremos por la fórmula política que favorezca más y mejor todo esto, sabiendo que siempre será imperfecta y aproximada.

Me han llamado la atención las dos apelaciones finales del arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, en su mensaje sobre las inminentes elecciones. A los ciudadanos, para decirnos que no podemos esperarlo todo de la política: hay vida social y vida cultural, hay relaciones decisivas más allá de la dimensión política que lógicamente tienen nuestras acciones. Y a los políticos, para advertirles que no pretendan solucionar todos los problemas de la existencia con sus herramientas, porque muchos han de abordarse desde las categorías que tienen que ver con el sentido de la vida y con la dimensión religiosa de la existencia, que toda formación política y todo gobierno deben respetar y reconocer. Eso es pura Doctrina Social de la Iglesia.