En el corazón de la ciudad

¿Qué tal, Pilar? Pronto hará seis años del asesinato del sacerdote francés Jacques Hamel, mientras celebraba Misa en su parroquia de un pueblo de Normandía, por dos terroristas del llamado Estado Islámico. La causa de martirio del P. Hamel ya concluyó su fase diocesana y está abierta en Roma. Estos días el recuerdo de su muerte ha vuelto a primer plano gracias al conmovedor testimonio de Guy Coponet, un anciano de 95 años que, junto a su mujer, asistió a la última Misa del P. Hamel y fue testigo de su asesinato a escasos metros. Ante el tribunal que juzga el caso, ha recordado con todo lujo de detalles aquellos terribles minutos en que el sacerdote se dirigió a sus asesinos con aquel impresionante y profético “¡vete, Satanás!”. También ha recordado la alegría del Evangelio que su rostro manifestaba cada día.

Jacques Hamel nunca pensó en ser un héroe. Era, sencillamente, un buen cura de parroquia que conocía las alegrías y sufrimientos de sus feligreses, sus enfermedades y problemas familiares, y que durante años los sostuvo haciéndoles presente a Jesús. Si los asesinos no hubiesen irrumpido en su iglesia no hubiésemos sabido nada de buen padre Jacques. Me pregunto cuántos curas como él están hoy en el corazón de nuestras ciudades, haciéndolo latir. No es una pregunta retórica, en un momento en que no es raro que un sacerdote cualquiera sea insultado mientras camina por la calle.

Tengo la fortuna de conocer por su nombre a decenas de sacerdotes, curas como el padre Jacques, cuyas vidas han sostenido la mía con su fidelidad cotidiana a Cristo. Sacerdocio y matrimonio, dos vocaciones que se necesitan mutuamente, pueden parecer hoy elecciones heroicas a los ojos del mundo, pero en ellas se hace patente la potencia de la gracia de Dios. Qué necesidad tan grande tenemos de que haya quienes osen decir “sí” a ambas llamadas.