Claro que tiene un propósito

Uno de los signos más elocuentes y dramáticos de la crisis cultural europea es la cantidad de “intelectuales” que afirman que es absurdo pensar que la vida tenga un propósito, una finalidad, un sentido. No es que luchen fatigosamente por encontrarlo, como tantos a lo largo de la historia, sino que directamente miran por encima del hombro, como si fuéramos ingenuos o infantiles, a quienes no dejamos de buscar esa finalidad en cada gesto de la vida: en el trabajo, en la convivencia social, al construir una familia, también en el tiempo de reposo y en la actividad económica.

Si la vida no es para una tarea, si no tuviera un propósito, sería un puro juego, un vacío que abocaría a la desesperación. Me parece que, en el fondo, esta postura encubre un cinismo, una cierta postura artificiosa cara a la galería. Nadie mirando a sus hijos, a sus amigos, a los empeños que le urgen, puede pensar realmente que todo es nada, que da lo mismo, que no existe un bien por el que luchar y un mal que combatir. En la realidad de cada día existen muchas contradicciones, muchas heridas y oscuridades, pero es una locura decir que la realidad es como un videojuego, que la promesa de bien y de felicidad que un día sentimos en lo más profundo de nuestro ser es un mero engaño.

Quizás sea esta una de las urgencias mayores de la misión de la Iglesia en este momento de la historia. Decir alto y claro, con palabras y gestos, que la vida es radicalmente un bien (con todos sus dolores y fatigas). Por tanto, que la vida es don y tarea, que tiene un propósito, y este propósito es el designio de Dios. Que la vida es una obra, una construcción en la que colaboramos con el trabajo de Dios, con su designio de amor confirmado en la resurrección de Cristo. Por eso el anuncio de la Pascua no es un tema de “piedad cristiana”, algo separado de los intereses de la gente-gente, sino el hecho que ratifica que la promesa con la que entramos en el mundo no es un engaño.