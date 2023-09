Un cierto cansancio…

Siempre me interesan las opiniones del Patriarca de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, que será creado cardenal por el Papa el próximo 30 de septiembre. Hoy he leído una en la que describe la situación de la Iglesia italiana, y me parece que, en buena medida, con todos los matices y diferencias, podría aplicarse también a la española. Dice que ve una Iglesia temerosa, poco audaz, que habla poco de Dios, cuando es desde ahí desde donde debe arrancar todo para iluminar las necesidades y problemas de la gente. Atención, no se refiere específica ni únicamente a los obispos (sus hermanos) sino al conjunto de la Iglesia.

Añade que es una Iglesia a la que le cuesta decir una palabra para orientar la vida social, sobre todo dirigida a las nuevas generaciones, pero no solo a ellas. Frente a los grandes cambios de una sociedad que se vuelve cada vez más multicultural y multireligiosa, piensa que la Iglesia está llamada a decir una palabra serena de orientación. Le parece también al patriarca Pizzaballa que la Iglesia se preocupa de muchas cuestiones que afectan a las élites, pero que no tocan la vida real de las personas. Dicho esto, reconoce también muchas realidades muy bellas y positivas sobre el terreno, parroquias y comunidades llenas de vida y de iniciativas, pero en general, insiste, veo a la Iglesia en una fase de cierto cansancio.

La opinión de Pizzaballa es discutible, pero a mí me parece perspicaz. Y no es para escandalizarse ni deprimirse. Es normal que un cuerpo vivo atraviese momentos de cansancio, la cuestión es identificar las causas y buscar los remedios. Benedicto XVI arriesgó una hipótesis: este cansancio tiene que ver con la calidad de la fe, no con problemas organizativos. La recuperación, por tanto, no vendrá de discusiones estériles ni de planes diseñados en los despachos, sino del reverdecer de la fe en las personas y en las comunidades. Hay que rezar por ello, y favorecer el protagonismo de quienes ya viven esa fe alegre, razonable e incidente en la historia.