Aunque falten las palabras

Señalando una ventana de su despacho, el arzobispo mayor de Kiev, Sviatoslav Shevchuk, indica un punto no lejano: "desde allí bajaba una lluvia de fuego". Él mismo estuvo refugiado en la cripta de la catedral cuando el ejército ruso intentó tomar Kiev. Ahora la gente le pregunta si está permitido cantar, o si lo que corresponde es callar y llorar en esta Navidad. Les ha respondido que sí, que el pueblo ucraniano “tiene derecho a celebrar la Navidad con una alegría que no procede de diversiones profanas, sino del Cielo, porque va a nacer el Príncipe de la Paz". La costumbre de cantar villancicos a los vecinos se extenderá este año hasta la línea del frente. En la época soviética los villancicos eran una forma de protesta contra el régimen, ahora muchos jóvenes se preparan para ir a cantar a los soldados en el frente. "Celebraremos la Navidad en el frío y la oscuridad, esto nos hará vivir la historia de la Sagrada Familia en nuestra propia piel, también en el frío y la oscuridad, pero con alegría celestial", dice el arzobispo mientras advierte sobre la quinta oleada de refugiados desde que empezó la invasión, la de los que huyen del frío y abarrotan el centro y el este de Ucrania. La Iglesia está construyendo cocinas para ofrecer comidas calientes, una de ellas en los bajos de la casa arzobispal.

Shevchuck explica por qué desde el 24 de febrero graba todos los días un vídeo dirigido a su gente. Con él trataba de hablarles de la esperanza que nace de la fe. Un día, visitando una parroquia, una anciana le dijo: "vivimos en un terror constante, tenemos miedo, es bueno que hable con nosotros". Él le respondió: "pero, señora, ¡ya no sé qué decirles!” Ella le respondió: “no importa, hable con nosotros". Entonces se dio cuenta de que, aunque a veces no encontrara las palabras, la gente necesita oír la voz de su Iglesia acompañándolos. Desde entonces no faltado un solo día.