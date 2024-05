Un ancla para caminar en la historia

En medio de la incertidumbre de este momento histórico el Papa ha convocado un Jubileo para el año 2025. ¿Qué sentido tiene este anuncio? Quizás la clave se encuentra en algo que dice Francisco al comienzo de la Bula de convocatoria: “todos esperan, en el corazón de toda persona anida la esperanza como deseo y expectativa de bien, aun ignorando lo que traerá el mañana consigo”. Anunciar otro Jubileo parece un signo de que la Iglesia es inasequible al desaliento, pero no más que el corazón del hombre: pese a todo, espera. La espera es su tejido más profundo. La Bula presentada refleja la memoria del camino de la Iglesia en la historia, un camino en el que los cristianos hemos podido hacer experiencia concreta de que la esperanza no defrauda, como reza el título de este documento.

No cualquier esperanza, claro está. La que nace de la resurrección de Cristo y que sostiene el Espíritu Santo con su presencia perenne en el camino de la Iglesia. El Papa insiste: esta esperanza no engaña ni defrauda, no cede ante las dificultades. Cristo, que ha vencido a la muerte, ya no nos abandona. Tampoco en las derrotas, ni en los fracasos, es más, nos ha prometido el ciento por uno aquí, y después, la vida eterna. La Iglesia puede ser audaz porque no depende de sus recursos humanos. Muchos se podrán reír, pero los sencillos, los que buscan, los que desean, siguen encontrando hoy en esta audacia un punto inexorable con el que medirse.

Francisco escribe que, en virtud de esta esperanza, mirando al tiempo que pasa, tenemos la certeza de que la historia de la humanidad y la de cada uno de nosotros no se dirigen al abismo ni a un punto ciego, sino al encuentro con el Señor, el único que puede cumplir plenamente nuestra espera de una felicidad total. Francisco escribe que la esperanza es como un ancla que nos arraiga en el Cielo para surcar con inteligencia y amor las aguas agitadas de la vida. Para tomar conciencia de esto ha convocado el Jubileo de 2025.