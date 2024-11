El milagro de la esperanza en Ucrania

Es difícil para nosotros imaginar lo que significan mil días seguidos de guerra, los que llevan a las espaldas los ucranianos desde que Rusia iniciara una invasión injustificable. Por eso quiero fijar hoy la mirada en la experiencia de este pueblo. “Cada día vemos con nuestros ojos la terrible cara de la muerte y de la destrucción, dice el arzobispo mayor de la Iglesia greco-católica, Sviatoslav Sevchuck, sin embargo, a la vista de cómo hemos vivido estos mil días, prevalece el sentimiento, es más, la virtud de la esperanza, porque sin esperanza hoy es imposible seguir viviendo en Ucrania”. Y para describirlo habla de algo muy a ras de tierra: “cuando vemos cómo los trabajadores de la infraestructura energética, después de un ataque con misiles, vuelven a empezar y al cabo de unas horas reparan los daños, cuando vemos a nuestros médicos que a pesar de los peligros ayudan a sacar a la gente de las casas destruidas, a salvar vidas, entonces vemos que, junto con el dolor, hay esperanza”.

La guerra ha hecho que caigan todas las máscaras y ha desvelado la grandeza y también la debilidad del ser humano. Dice el arzobispo Sevchuck que cuando ves temblar tu casa y oyes el horrible estruendo de las bombas, es como si estuvieras en una noche espiritual y gritaras: «Señor, ¿dónde estás, por qué me has abandonado?» Pero entonces este Dios que parecía haberse oscurecido se hace presente, y la Iglesia asiste hoy a un fenómeno de profunda conversión. Y afirma que “la palabra del Evangelio es verdaderamente vida, es capaz de traer el poder de Dios, la esperanza, la capacidad de renovar nuestros recursos humanos y espirituales” Como si sintiera nuestro escepticismo grita: “no se trata de una frase bonita o una metáfora: con mis propios ojos he visto que, cuando proclamaba la palabra de Dios, esta palabra daba vida literalmente a las personas. ¡Un milagro!