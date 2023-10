Madre y maestra

Muy pronto verá la luz en España el libro del obispo de Trondheim, Erik Varden, titulado “Castidad. La reconciliación de los sentidos”, publicado por Ediciones Encuentro. En él cuenta una historia referida al gran teólogo francés Jean Daniélou, que murió de un derrame cerebral en el piso de una prostituta de París con una billetera repleta de dinero.

Resulta que Daniélou llevaba mucho tiempo atendiendo a estas mujeres en el barrio parisino de Batignolles, ofreciéndoles, entre otras cosas, dinero para mantener a la extensa y compleja red de personas que dependían de ellas. Esa labor la continuó incluso después de ser creado cardenal, porque para él, la amistad con estas personas, consideradas socialmente indeseables, no era nada extraordinario sino una consecuencia de seguir a Jesús. Apunta Varden que no por ser amigo de las prostitutas Daniélou relativizaba la doctrina católica, ya que escribió enérgicamente en defensa de la castidad. Sencillamente, no tenía reparo en visitar y ayudar a quienes tenían un largo camino por recorrer hasta alcanzar ese ideal.