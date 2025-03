Una luz en medio de las tinieblas

Hoy me fijo en un convento de monjas trapenses en Kikwit, a 500 kilómetros al suroeste de Kinshasa. Se abrió en 1990 por iniciativa de una comunidad de Benín, y luego llegaron cinco monjas italianas de la comunidad trapense de Vitorchiano, en Italia. El país se estaba intentando reponer de una devastadora epidemia de ébola cuando fue sacudido por una nueva guerra. Para las monjas, asentarse allí fue como un salto al vacío, pero tenían la conciencia clara de que Cristo vence al mal, y el deseo de compartir toda la gracia que habían recibido en la Iglesia. Con los años la comunidad ha ido creciendo y hoy cuenta con unas veinte monjas, la mayoría congoleñas. Cuando la línea telefónica lo permite, llaman a los conventos que se encuentran en el núcleo del actual conflicto en la región de Kivu. Entonces se enteran de primera mano de la violencia, de la huida de civiles, del secuestro de niños para trabajar en las minas o los nuevos focos yihadistas.

En medio de una guerra cruel y difícil de diagnosticar, sienten la impotencia de no poder ayudar a todos. Pero saben que, si bien su acción es muy limitada, con la oración pueden llegar a todas partes. Sor Thérèse, una monja congoleña, siente inquietud al ver toda una generación destruida por la guerra. Entonces recuerda las palabras de san Pablo: “vosotros no podéis vivir como los que no tienen esperanza”». También ella es una joven asustada por la guerra, como tantas, pero ha aprendido a poner ese miedo delante de Dios.

La superiora del convento, la madre Bárbara, confiesa que es fácil escandalizarse por un gobierno corrupto, por la pasividad internacional, por la violencia, pero ellas saben que hace falta un juicio diferente sobre todo lo que sucede, y que solo Cristo puede introducir una mirada de perdón y reconciliación en medio de tanto odio y tanta desesperanza. Por eso seguirán allí, como una profecía en medio de las tinieblas.