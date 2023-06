Los estragos de la llamada “cultura de la cancelación” llegan al esperpento. En el estado de Utah, la administración ha decidido retirar la Biblia del programa escolar porque un padre ha denunciado que este libro incluye páginas que pueden dañar a sus hijos, dado que en ellas aparecen el incesto, la zoofilia, la prostitución, los sacrificios humanos, etcétera. Se ve que el buen hombre no se había dado cuenta hasta ahora. Así que los alumnos de Utah no podrán leer en la escuela uno de los libros fundantes de la tradición occidental, el más publicado y leído en el mundo a lo largo de los siglos.

Esta grotesca decisión nos permite tomar conciencia del método de Dios con el hombre. La Biblia no es un conjunto de prescripciones morales, ni un libro de filosofía. Es la historia de Dios con el pueblo que elige para, a través de él, hablar a los hombres de todas las épocas y lugares, y mostrar el verdadero camino que lleva a la vida plena. Dios no se pone exquisito, como este padre de Utah. Parte de la situación en la que el hombre está: una situación de violencia, de confusión, en un terreno inhóspito donde se lucha por la supervivencia. La Biblia nos muestra cómo va educando Dios a su pueblo desde dentro de su propia circunstancia. Hablando con propiedad, y esto lo subrayaba mucho Benedicto XVI, el cristianismo no es “una religión del Libro”, al menos como habitualmente se entiende. El Libro, la Biblia, es el testimonio documentado de una historia dramática. Afortunadamente Dios no se escandaliza de su pueblo, aunque a veces, desde luego, se enfada: no tanto por sus tremendos pecados sino por su testarudez e infidelidad.

Abraham, Jacob, Moisés, David…, son hombres ligados a un tiempo y un lugar. Dios los llama desde ahí, y hace un camino con ellos. En la Biblia hay violencia, injusticia, infidelidad y abusos… menos mal que Dios no ha hecho ascos a nuestra humanidad, ni entonces ni ahora. Pero, sobre todo, la Biblia es el testimonio del amor de Dios que se ha hecho carne, que por nosotros entra en la historia. Y algunos se lo quieren perder.